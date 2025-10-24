Gustavo Petro, Verónica Alcocer y el resto de su familia, fueron incluidos en la lista Clinton de Estados Unidos. La decisión se da en medio de las tensiones diplomáticas que ha tenido el presidente de Colombia con el gobierno de Donald Trump.

Sigue a PULZO en Discover

La inclusión del mandatario y todos sus allegados implica que algunos de sus bienes, principalmente cuentas financieras internacionales, están congelados. Esto implica que se les restringe recibir transacciones monetarias u otro tipo de negocios con ciudadanos y/o empresas del país norteamericano.

(Vea también: “Desquiciado”: gobierno de Trump redobla la apuesta y hace otro duro señalamiento a Petro)

Las principales razones que se dan por las que una persona integra la lista Clinton surgen porque es vinculado con actividades o grupos terroristas. En otros casos, es porque fueron involucrados desde la casa blanca con el narcotráfico u otro tipo de crimen organizado similar.

Lee También

Aunque hay otras razones más, como creación de armas de destrucción masiva, el argumento del gobierno de Estados Unidos recae en que dicho país ha considerado que el mandato de Petro no ha cumplido con la lucha contra las drogas. Sumado a ello, las peleas del mandatario colombiano con Donald Trump se han intensificado, con este último llamándolo “líder del narcotráfico”.

El presidente colombiano reaccionó a la delicada decisión que comprometen sus finanzas. Aseguró que se defenderá de los señalamientos de la Ofac de Estados Unidos y hasta aseguró que ya tiene un abogado en dicho país: Dany Kovalic.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.