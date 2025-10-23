El Caribe volvió a ser escenario de tensión luego de que plataformas de seguimiento registraran el vuelo de un bombardero estadounidense B-1B frente a las costas de Venezuela. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró ante periodistas que esa información era “falsa”.

De acuerdo con datos del portal Flightradar24, el avión fue detectado el jueves por la tarde acercándose a la zona costera venezolana antes de girar hacia el norte y desaparecer del radar. Se trataría del segundo movimiento militar de este tipo en menos de una semana, tras la incursión de bombarderos B-52 que sobrevolaron la misma región.

El vuelo coincide con la ofensiva militar que Washington mantiene en el Caribe y el Pacífico contra presuntos narcotraficantes, la cual ya deja un saldo de 37 muertos y nueve embarcaciones destruidas.

Pese a la magnitud de la operación, Estados Unidos no ha presentado pruebas que respalden que las lanchas o el submarino atacados estuvieran involucrados en el tráfico de drogas.

Trump volvió a apuntar contra Petro

Consultado en la Casa Blanca, Trump negó el sobrevuelo y volvió a lanzar duras críticas contra gobiernos de la región: “Estados Unidos no está contento con Venezuela por muchas razones”, dijo, antes de calificar a Colombia y México como países “bajo control del narcotráfico”. También repitió sus ataques contra el presidente Gustavo Petro, a quien tildó de “maleante” y “mal tipo”.

Las tensiones se han incrementado tras los recientes movimientos militares. Desde Caracas, Nicolás Maduro acusó a Washington de conspirar para derrocarlo y afirmó que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles rusos listos para responder a cualquier incursión extranjera.

