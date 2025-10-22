El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el ala este de la Casa Blanca será demolida por completo para levantar un salón de baile de gran escala, decisión que ha provocado una fuerte ola de críticas dentro y fuera del país.

El mandatario explicó que, tras consultarlo “con los mejores arquitectos del mundo”, optó por una demolición total del sector que tradicionalmente alberga las oficinas de la primera dama. “Será uno de los salones de baile más grandes del mundo”, aseguró Trump desde la Oficina Oval.

Las imágenes de los muros derrumbados del histórico edificio desataron indignación entre opositores y expertos en patrimonio, que calificaron la medida como un golpe a la historia y la arquitectura de la residencia presidencial.

Desde el Partido Demócrata, varios líderes acusaron al presidente de “falta de respeto” hacia la Casa Blanca, especialmente en un momento en el que Estados Unidos enfrenta un ‘shutdown’ gubernamental y un alto costo de vida.

Literally. And figuratively. Donald Trump destroyed the White House. pic.twitter.com/x3FeTnzt4W — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) October 22, 2025

Trump defendió la obra argumentando que no usará dinero público, sino fondos privados de “generosos patriotas y magníficas empresas”, y situó el costo en 300 millones de dólares, una cifra superior a la estimación inicial de 250 millones.

La nueva construcción en la Casa Blanca

El nuevo salón, de 8.300 metros cuadrados, tendrá capacidad para 1.000 invitados y, según el mandatario, permitirá adelantar cenas de Estado y eventos oficiales sin recurrir a carpas temporales en los jardines.

As the government shutdown enters its fourth week, sources tell ABC News that the entire East Wing of the White House is expected to be demolished as soon as this weekend to build Pres. Trump’s $300 million ballroom. @marykbruce has the latest. https://t.co/eqrnID77Fs pic.twitter.com/4UC0yFfjLr — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 23, 2025

Sin embargo, organizaciones patrimoniales como el National Trust for Historic Preservation advirtieron que la construcción “podría alterar de forma permanente el diseño clásico y equilibrado” de la mansión presidencial, y cuestionaron la falta de transparencia del proceso.

Mientras avanzan las obras, el proyecto promete seguir alimentando la polémica en torno a las prioridades y el estilo de gestión de Trump en la Casa Blanca.

