El vuelo 6469 de American Airlines, operado por SkyWest Airlines, protagonizó un momento de tensión en la noche de este lunes, luego de verse obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en Nebraska, Estados Unidos.

La aeronave cubría la ruta Omaha–Los Ángeles, pero tuvo que interrumpir su trayecto pocos minutos después del despegue por un fallo en las comunicaciones internas.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), los pilotos del avión informaron que no podían comunicarse con los asistentes de vuelo y, además, escucharon golpes o ruidos provenientes del exterior de la puerta de la cabina, lo que los llevó a activar los protocolos de emergencia.

El vuelo había despegado del aeródromo Eppley de Omaha a las 6:41 p. m. hora local, y tan solo 18 minutos más tarde decidió regresar para aterrizar de forma segura, de acuerdo con el portal especializado FlightAware.

Una vez en tierra, las autoridades descartaron un incidente de seguridad mayor. La FAA explicó que la causa del suceso fue un problema en el sistema de intercomunicación de la aeronave, lo que provocó la confusión entre la tripulación.

“Después del aterrizaje, se determinó que había un inconveniente con el sistema de interfono y la tripulación estaba tocando la puerta de la cabina para comunicarse”, señaló la entidad en un comunicado.

Fotografías tomadas tras el aterrizaje muestran al Embraer ERJ 175, de tipo regional, estacionado a cierta distancia de la terminal y rodeado por camiones de bomberos, como parte del procedimiento estándar ante emergencias.

La autoridad aeroportuaria de Omaha confirmó que no se presentó ningún riesgo para los pasajeros ni el personal, y remitió cualquier consulta adicional a la aerolínea. Hasta el momento, American Airlines y SkyWest no han entregado una declaración oficial sobre lo ocurrido.

