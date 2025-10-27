En medio de un panorama de tensión política y diplomática, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cercano al presidente Gustavo Petro, salió en defensa del mandatario, asegurando que su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos y también habló de la relación del mandatario colombiano con Verónica Alcocer.

Benedetti confirmó que, aunque sí están separados, la pareja aún no finaliza su divorcio legalmente y advirtió que prefiere no involucrarse en los asuntos personales del mandatario.

“No me meta a hablar de temas personales. Lo que le puedo decir es que no se han separado legalmente y a eso se refirió el presidente Petro. El distanciamiento entre ellos se evidenciaba”, indicó el ministro del Interior en entrevista con Semana.

Al ser consultado sobre la inclusión de Alcocer en la denominada lista Clinton de Estados Unidos, Benedetti calificó la medida como injusta y afirmó no comprender el revuelo político.

“No sé si evidente, pero ese distanciamiento la gente lo suponía, así que no sé cuál es la sorpresa”, agregó el político a la vez que insistió en que prefería hablar de Donald Trump.

Adicionalmente, Benedetti respondió a las críticas sobre el rol de Alcocer y su vínculo con las funciones oficiales del Estado, manteniendo que legalmente siguen estando casados y que, por lo tanto, “ante el Estado siguen siendo esposos”.

El alto funcionario optó por mantener una actitud prudente frente a la controversia, enfatizando que su enfoque es la política, no los asuntos personales.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre su relación con Verónica Alcocer?

Petro, por su parte, aseguró que lleva años separado de Alcocer y calificó la situación como un ataque político, argumentando que su exesposa es perjudicada gratuitamente por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario justificó que ella aún siga como primera dama y aseguró que no le han girado recursos públicos y aclaró si sigue desarrollando algún tipo de rol.

“Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá, lo que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío”, indicó Petro.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

