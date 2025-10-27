El senador se consolidó como una de las principales figuras del movimiento político tras obtener más de 180.000 votos y encabezar la lista al Senado en la consulta interna, superando a políticos reconocidos con amplia experiencia como Wilson Arias y Aida Avella.

Su ascenso se atribuye en parte a su cercanía con la influyente familia Torres, un grupo empresarial y político del Atlántico con fuertes vínculos con el gobierno de Gustavo Petro, detalla El Heraldo.

“El éxito del químico farmacéutico, que obtuvo en 2022 un cupo en la lista cerrada del Pacto Histórico a través de Armando Benedetti, quien le cedió su curul, se ha afianzado, en gran parte, según expertos de las correrías al Congreso, por su cercanía con la familia Torres”, resalta ese diario.

Flórez, casado con Karina Llanos Torres, ha negado que su éxito dependa del respaldo de este clan, aunque su nombre ha aparecido en declaraciones de Nicolás Petro sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, lo que llevó a su citación por la Corte Suprema, añade ese medio.

La familia Torres, liderada por Euclides, Camilo y Martha Villalba, consolidó su poder político desde comienzos de los 2000 en Puerto Colombia, ocupando alcaldías, curules y contratos públicos en varios municipios del Atlántico.

Sin embargo, también ha enfrentado acusaciones de corrupción, especialmente contra Villalba, exalcaldesa y excongresista, destaca ese periódico.

A pesar de las controversias, el respaldo político de los Torres y su alianza con figuras como Armando Benedetti han fortalecido la posición de Pedro Flórez dentro del Pacto Histórico.

Armando Benedetti hizo referencia a cercanía con Pedro Flórez

En diálogo con Blu Radio, el ministro del Interior detalló que hace mucho no habla con el senador y que a lo que muchos llaman un clan político son solamente, según él, dos familiares metidos en la política.

“Yo con Pedro Flórez en los últimos 3 años he hablado 4 veces. Hablan del clan Torres, porque tienen un familiar en la Cámara y otro en otro lado. Pero cuando los Galán tenían dos senadores, no se hablaba de clan. Como este no es mono, ojiazul y del Country, es de un clan”, sentenció Benedetti.

