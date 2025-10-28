Todo se dio después de un trino que publicó Claudia López en las últimas horas y con el que ataca al uribismo y lo señala de representar a los partidos tradicionales y a la política que por años gobernó en Colombia.

“Esta derecha uribista, arrogante, ciega, sorda y habladora no se representa sino a sí misma, sus clubes, partidos tradicionales y burbujas! Nosotros las familias de verdad, de las regiones, enderezaremos el rumbo! Haremos las transformaciones sociales que necesita Colombia con acuerdos y sin corrupción!”, escribió la exalcaldesa a través de Twtiter.

Ante el comentario, una de las voces que le respondió fue Vicky Dávila, que asegura que Claudia López ya tiene candidato para las presidenciales en Colombia y sería Iván Cepeda, el ganador de la consulta del domingo pasado.

Claudia López y Vicky Dávila se pelean en redes por Iván Cepeda

Tan pronto hizo la publicación Dávila, la exalcaldesa de Bogotá le respondió con ofensas y la tildó de fracasada y cotorra.

“Vicky eres otra de esas monas arribistas y desconectadas como las del video. Ni manipulando portadas ni repitiendo mentiras saldrás de la caída en picada que estás. Derrotaré al candidato de Petro, Iván Cepeda, y al de Uribe. Vos ya fracasaste en todo. Solo quedaste para cotorra”, le respondió la también exsenadora Claudia López.

Estos son los trinos que se han cruzado en las últimas horas las aspirantes a la presidencia de la República:

