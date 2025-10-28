Todo se dio después de un trino que publicó Claudia López en las últimas horas y con el que ataca al uribismo y lo señala de representar a los partidos tradicionales y a la política que por años gobernó en Colombia.
“Esta derecha uribista, arrogante, ciega, sorda y habladora no se representa sino a sí misma, sus clubes, partidos tradicionales y burbujas! Nosotros las familias de verdad, de las regiones, enderezaremos el rumbo! Haremos las transformaciones sociales que necesita Colombia con acuerdos y sin corrupción!”, escribió la exalcaldesa a través de Twtiter.
Ante el comentario, una de las voces que le respondió fue Vicky Dávila, que asegura que Claudia López ya tiene candidato para las presidenciales en Colombia y sería Iván Cepeda, el ganador de la consulta del domingo pasado.
“Parece que el candidato de Claudia López es Iván Cepeda. El mismo de Petro. Claudia es Petro”, le contestó la exdirectora de Semana, en esa red social.Lee También
Claudia López y Vicky Dávila se pelean en redes por Iván Cepeda
Tan pronto hizo la publicación Dávila, la exalcaldesa de Bogotá le respondió con ofensas y la tildó de fracasada y cotorra.
“Vicky eres otra de esas monas arribistas y desconectadas como las del video. Ni manipulando portadas ni repitiendo mentiras saldrás de la caída en picada que estás. Derrotaré al candidato de Petro, Iván Cepeda, y al de Uribe. Vos ya fracasaste en todo. Solo quedaste para cotorra”, le respondió la también exsenadora Claudia López.
Estos son los trinos que se han cruzado en las últimas horas las aspirantes a la presidencia de la República:
Vicky eres otra de esas monas arribistas y desconectadas como las del video.
Ni manipulando portadas ni repitiendo mentiras saldrás de la caída en picada que estás.
Derrotaré al candidato de Petro, Iván Cepeda, y al de Uribe.
Vos ya fracasaste en todo. Solo quedaste para cotorra. https://t.co/XWCiigybvV
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 28, 2025
