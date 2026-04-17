Las recientes declaraciones de Mhoni Vidente han vuelto a captar la atención pública tras advertir sobre posibles eventos climáticos extremos en los próximos meses. La reconocida astróloga, radicada en México, aseguró que se aproximan huracanes de gran intensidad, lo que ha causado preocupación y debate entre sus seguidores.

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De acuerdo con información conocida, Mhoni afirmó que, tras realizar una lectura de cartas, identificó la posible formación de tres huracanes de gran magnitud entre agosto y octubre.

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Según la vidente, estos fenómenos se presentarían en el océano Atlántico y podrían alcanzar categorías elevadas.

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“Vienen tres huracanes muy fuertes. Uno será en agosto, otro en septiembre y otro en octubre. Antes fueron en el Pacífico y ahora es en el Atlántico”, señaló.

La astróloga advirtió que uno de estos eventos, previsto para septiembre, podría ser particularmente destructivo, con impactos en regiones como Cancún, Yucatán y Texas.

“Hay que cuidarnos mucho. Vienen categorías 4, 5 o 6 (…) va a arrastrar completamente los árboles”, agregó, relacionando estos posibles fenómenos con los efectos del cambio climático.

A estas advertencias se suman los análisis de Alexandra Vidente, quien también ha hablado sobre posibles riesgos naturales, especialmente en Colombia.

De acuerdo con sus declaraciones, el país podría enfrentar sismos, deslizamientos de tierra, inundaciones e incluso incendios en distintas regiones, por lo que hizo un llamado a la prevención.

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Si bien este tipo de predicciones causan interés y circulación en redes sociales, expertos suelen insistir en que los fenómenos climáticos deben ser monitoreados a través de entidades oficiales como institutos meteorológicos y organismos de gestión del riesgo, que basan sus pronósticos en modelos científicos.

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