En medio de situaciones que se viralizan en el entretenimiento, una particular escena se presentó con uno de los representantes de la lucha libre de la WWE en una presentación en México.

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Todo sucedió en el formato AAA, que es propiedad de la mencionada empresa, cuando el comediante ciego conocido como ‘Ojitos de huevo’ sorprendió en la arena al soltar un comentario que desembocó en el ataque del denominado Grande Americano Original.

“Chaparro americano, que hasta yo veo que no es mexicano”, afirmó Alexis Arroyo, nombre real del arista, que de inmediato recibió el ataque por parte del reconocido luchador.

Esto es parte de una controversia entre ese personaje de WWE con otro que tiene el mismo nombre y que, por su capacidad para hablar español y demás actitudes carismáticas con el público mexicano, se ha ganado la simpatía de los seguidores.

La frase despectiva de “chaparro americano” se refiere a la diferencia de estatura, que provocó la molestia del luchador (en medio de un ataque que es parte de la actuación) y desembocó en la reacción del Grande Americano (no el denominado Original).

Cabe remarcar que este ataque, si bien es parte de una puesta en escena, muy pronto se viralizó en redes sociales por la vinculación del mundo de la comedia con un artista renombrado con un luchador de amplia popularidad actualmente.

Este es el video del momento de la frase que abrió el debate:

¿Quién es el comediante ‘Ojitos de huevo’?

Alexis Arroyo, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Ojitos de Huevo’, es un comediante, actor y conferencista mexicano que ha revolucionado la percepción de la discapacidad a través del humor. Nacido en Querétaro con una condición de ceguera total, Arroyo ha utilizado su plataforma para normalizar la diversidad funcional mediante el “stand-up”.

Según su perfil oficial en la plataforma Netflix, donde protagoniza su propia serie biográfica, su carrera despegó gracias a su capacidad para reírse de sus propias limitaciones y de los prejuicios sociales que enfrenta una persona ciega en el México contemporáneo.

El comediante no solo se limita a contar chistes, sino que ha construido una narrativa poderosa sobre la independencia y la resiliencia. Su serie, titulada igualmente ‘Ojitos de Huevo’, relata de forma ficcionada sus inicios en la comedia y su mudanza a la Ciudad de México para perseguir sus sueños profesionales.

La crítica destaca que el trabajo de Alexis es fundamental para la visibilidad de la comunidad con discapacidad, alejándose del victimismo y enfocándose en el talento artístico y la mordacidad de sus guiones.

Por otro lado, se resalta su impacto en las redes sociales y su participación en diversos foros de inclusión. Alexis Arroyo ha demostrado que el humor es una herramienta de comunicación política y social capaz de derribar barreras arquitectónicas y mentales.

Sus presentaciones suelen llenar teatros en toda América Latina, consolidándolo como uno de los exponentes más importantes de la comedia moderna. En 2026, su influencia continúa creciendo, inspirando a nuevas generaciones de artistas que ven en su trayectoria un ejemplo de autenticidad y éxito profesional.

¿Quién es el luchador El Grande Americano Original?

El Grande Americano Original es uno de los personajes más intrigantes y comentados del mundo de la lucha libre profesional en la actualidad, especialmente dentro de la WWE.

El Grande Americano es un personaje luchador en la WWE interpretado por varios luchadores. Chad Gable, nacido en 1986, fue el primer luchador en interpretar a El Grande Americano. Tras sufrir una lesión el 30 de junio de 2025, Ludwig Kaiser, luchador alemán nacido en 1990, asumió el rol. Al regresar el 31 de enero de 2026, Chad Gable fue presentado como ‘El Original’ El Grande Americano.

Según el sitio oficial de WWE, El Grande Americano es una figura legendaria originaria del Golfo de América que dominó la lucha libre durante décadas, convirtiéndose en su máximo símbolo. Tras sufrir una traición de rivales envidiosos fue forzado a las sombras, con su nombre manchado y su legado casi olvidado. Ahora ha regresado para reclamar su trono.

Chad Gable es un prolífico luchador amateur que compitió en los Juegos Olímpicos de Verano 2012 en Londres. Firmó con la WWE a finales de 2013 y ha ganado varios campeonatos, entre ellos los Campeonatos en Parejas de SmackDown y Raw.

Al regresar, El Original El Grande Americano participó en el Royal Rumble 2026 y protagonizó un enfrentamiento con su doble, Ludwig Kaiser, generando la gran pregunta que la WWE mantiene abierta: ¿quién es el verdadero El Grande Americano?

El personaje se presentó en la Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México, donde hizo su entrada cantando ‘Cielito Lindo’, desatando el fervor del público mexicano y convirtiéndose en un fenómeno viral en América Latina.

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