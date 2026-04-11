Una fuerte discusión se encendió en redes sociales luego de que el empresario argentino Tino Mossu calificara a Bogotá como la peor ciudad de Colombia durante una conversación informal que rápidamente se volvió viral.

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“Me van a odiar por esto, pero lo tengo que decir. Bogotá es horrible”, fue como comenzó un video que él mismo publicó en sus redes sociales y que se hizo viral.

La afirmación generó una avalancha de reacciones, especialmente porque el empresario sostuvo su postura y profundizó en las razones que, según su experiencia personal, explican su percepción negativa de la capital colombiana.

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Aunque reconoció que Bogotá tiene sectores atractivos, aclaró que esos aspectos positivos no compensan los problemas estructurales que él percibe. “Tiene sus partes como toda ciudad, la zona T, preciosa, los restaurantes preciosos, las discotecas enormes”, afirmó inicialmente.

Sin embargo, enseguida lanzó la crítica más dura: “Pero la ciudad como tal, hasta el mismo rolo lo dice, ¡es una mierda! El taco, el tráfico, uy, Dios”, comentó, haciendo referencia principalmente a la movilidad urbana.

El empresario también mencionó el clima como uno de los factores que influyó en su opinión. “Es terrible. Además, el clima, frío, lluvioso. Un frío yo he pasado en Bogotá y eso que vengo de Argentina”, aseguró, insistiendo en que para él la capital resulta incómoda para vivir o visitar.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando relató una experiencia personal que utilizó para comparar el trato ciudadano entre Bogotá y Medellín. Según contó, en una ocasión se quedó sin conexión a internet mientras estaba en la ciudad y pidió ayuda a varias personas.

“Le pedí a diez personas si me podía dar una mano, nada más de compartirme internet y ¿cuántas personas crees que me dijeron que no? Todas. Todas. Ni una persona me ayudó”, relató.

En contraste, aseguró que en Medellín ha vivido situaciones opuestas. “Aquí es: ‘ey, mi hermano, obvio, no te preocupes. ¿Qué más necesitas?’”, expresó, destacando la amabilidad que, según él, caracteriza a los habitantes de la capital antioqueña.

Las declaraciones dividieron opiniones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron los señalamientos relacionados con el tráfico, el clima o el ritmo acelerado de la ciudad, mientras que otros criticaron la generalización y defendieron la diversidad cultural y social de Bogotá.

También hubo quienes señalaron que experiencias individuales no representan necesariamente la realidad de una ciudad con más de siete millones de habitantes y múltiples dinámicas sociales.

El debate incluso abrió conversaciones más amplias sobre la percepción de los extranjeros frente a las ciudades colombianas y cómo factores como la movilidad, la seguridad o el trato ciudadano influyen en la imagen internacional de los centros urbanos del país.

Quién es Tino Mossu y por qué habla de Colombia

Aunque sus declaraciones generaron polémica, Mossu no es un visitante ocasional del país. El empresario argentino ha construido parte de su carrera profesional en Colombia y mantiene una relación constante con el mercado local.

Originario de Merlo, Buenos Aires, descubrió su interés por el marketing digital durante la pandemia, cuando aún cursaba la secundaria. En ese periodo comenzó a formarse en ventas online y negocios digitales, área en la que posteriormente se especializó como closer, un profesional encargado de cerrar acuerdos comerciales entre empresas y clientes potenciales.

Su carrera tomó impulso tras conocer al emprendedor Teo Tinivelli, quien se convirtió en su socio empresarial y lo introdujo de lleno en la industria del marketing digital internacional.

Con el paso de los años fundó Factor Studios y creó la academia U del Closer, un proyecto educativo enfocado en enseñar habilidades comerciales digitales. La iniciativa se expandió rápidamente y hoy tiene presencia tanto en Argentina como en Medellín, ciudad que visita con frecuencia para eventos, capacitaciones y formación de estudiantes.

Actualmente lidera un equipo de cerca de 40 personas, entre argentinos, colombianos y mexicanos, y asegura haber formado a miles de alumnos interesados en insertarse en el mercado laboral digital.

Esa conexión constante con Colombia explica por qué Mossu afirma hablar desde su experiencia personal recorriendo distintas ciudades del país. Sin embargo, sus recientes comentarios demostraron que las opiniones sobre las urbes colombianas siguen siendo un tema sensible que despierta tanto críticas como defensas apasionadas entre los ciudadanos.

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