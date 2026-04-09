Un video en TikTok puso a hablar a miles de usuarios luego de que un turista argentino criticara un plato típico durante su visita a Medellín, lo que no cayó muy bien para los de paladar colombiano. El protagonista es Maty Baigorria, quien compartió su experiencia gastronómica y terminó en el centro de la conversación digital.
En el clip, que suma miles de reproducciones, el joven apuntó directamente contra el plátano maduro, un acompañamiento tradicional en la cocina colombiana, y expresó sin filtro su rechazo. “Lo que no le recomiendo a nadie en Medellín es comer esto, banana. Vos podés creer que en Medellín, en Colombia, comen la banana caliente”, dijo en el video.
El argentino no se quedó ahí y cuestionó la mezcla de sabores dulces y salados, algo común en varios platos del país, lo que aumentó la controversia en redes. “Fui a un lugar a comer carne, me dieron la carne y, así como también te dan acompañamiento de la carne como un puré o lo que sea, también te traen una banana caliente”, agregó el turista en su publicación.
@maty.baigorriano puedo creer que coman eso🤮
Las reacciones no tardaron y muchos colombianos salieron a defender el plátano maduro, uno de los infaltables en la gastronomía nacional. Varios usuarios aprovecharon para explicar que no se trata de la misma fruta que él menciona. “La banana y el plátano no son lo mismo. La banana se come cruda porque es fruta y el plátano no se puede comer crudo”, comentó un internauta.
Otros optaron por destacar el sabor y las diferentes preparaciones del alimento, resaltando su valor en la cocina local. “Es delicioso. Plátano maduro caliente, asado, cocido, con panela y canela”, escribieron en redes.
Pese a la controversia, el video también sirvió para que muchos usuarios resaltaran la riqueza de la gastronomía colombiana y defendieran sus tradiciones culinarias, que suelen sorprender a los visitantes extranjeros.
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