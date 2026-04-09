Un video en TikTok puso a hablar a miles de usuarios luego de que un turista argentino criticara un plato típico durante su visita a Medellín, lo que no cayó muy bien para los de paladar colombiano. El protagonista es Maty Baigorria, quien compartió su experiencia gastronómica y terminó en el centro de la conversación digital.

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En el clip, que suma miles de reproducciones, el joven apuntó directamente contra el plátano maduro, un acompañamiento tradicional en la cocina colombiana, y expresó sin filtro su rechazo. “Lo que no le recomiendo a nadie en Medellín es comer esto, banana. Vos podés creer que en Medellín, en Colombia, comen la banana caliente”, dijo en el video.

El argentino no se quedó ahí y cuestionó la mezcla de sabores dulces y salados, algo común en varios platos del país, lo que aumentó la controversia en redes. “Fui a un lugar a comer carne, me dieron la carne y, así como también te dan acompañamiento de la carne como un puré o lo que sea, también te traen una banana caliente”, agregó el turista en su publicación.

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Las reacciones no tardaron y muchos colombianos salieron a defender el plátano maduro, uno de los infaltables en la gastronomía nacional. Varios usuarios aprovecharon para explicar que no se trata de la misma fruta que él menciona. “La banana y el plátano no son lo mismo. La banana se come cruda porque es fruta y el plátano no se puede comer crudo”, comentó un internauta.

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Otros optaron por destacar el sabor y las diferentes preparaciones del alimento, resaltando su valor en la cocina local. “Es delicioso. Plátano maduro caliente, asado, cocido, con panela y canela”, escribieron en redes.

Pese a la controversia, el video también sirvió para que muchos usuarios resaltaran la riqueza de la gastronomía colombiana y defendieran sus tradiciones culinarias, que suelen sorprender a los visitantes extranjeros.

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