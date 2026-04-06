La historia de Sergio Vega, el colombiano que conmovió al mundo en 2023 por su lucha incansable junto a su esposa Paula Durán contra un cáncer terminal en Estados Unidos, suma un capítulo agridulce. Tras haber intentado reconstruir su vida y su hogar, se ha confirmado que su relación con Alejandra Salinas León llegó a su fin.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia, revelada por La Corona TV, ha desatado revuelo en redes sociales no solo por la ruptura de la pareja, sino por el vínculo que Alejandra había construido con los hijos de Sergio y la fallecida Paula. Según la información conocida, fue el propio Sergio quien habría tomado la decisión de separar sus caminos, lo que implica también el distanciamiento de Salinas con los menores.

Alejandra publicó un profundo mensaje en sus plataformas digitales sobre las despedidas que “no se entienden”, dejando ver el dolor que le causa alejarse de una estructura familiar que parecía consolidada. “Una ruptura que no solo es de pareja, sino de familia”, señala el reporte sobre la difícil situación emocional que atraviesan.

En medio de los rumores y la confirmación de la separación, un video publicado recientemente por Sergio Vega ha cobrado un nuevo significado para sus seguidores. En las imágenes se le ve en una embarcación, disfrutando del sol y el viento con gafas oscuras, acompañado de una frase contundente: “Volverás a sonreír y no es traición”.

Para muchos, esta publicación es una muestra de la calma que Sergio intenta mantener en medio de la tormenta mediática y personal. Sin embargo, para otros, contrasta con el tono de despedida y tristeza que proyecta su expareja en redes.

Desde la muerte de Paula Durán en enero de 2023, la vida de Sergio Vega ha estado bajo el escrutinio público. El país lo acompañó en su duelo, celebró cuando decidió darse una nueva oportunidad en el amor y ahora lamenta que este nuevo intento de familia no haya llegado a buen puerto.

Por ahora, Sergio se concentra en su rol como padre, mientras el público debate sobre lo difícil que resulta reconstruir un hogar después de una tragedia tan marcada como la que vivió en California hace tres años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.