Un hecho violento se registró en la tarde del 14 de febrero en una vereda del sector Mata de Zarza, zona rural del municipio de Mongua (Boyacá), donde una joven de 21 años habría asesinado a su esposo durante una reunión familiar.

Según informó el diario El Tiempo, el encuentro transcurría con normalidad hasta que, de manera repentina, se produjo un altercado que derivó en caos, gritos y confusión entre los asistentes. En medio de la situación, la mujer, identificada como Ibeth González, habría atacado con un arma blanca a su pareja, Pablo Andrés Güezguán, propinándole una herida en el pecho.

El joven, de aproximadamente 22 años y trabajador de una mina de carbón del municipio, fue trasladado a un centro de salud local. Sin embargo, ingresó sin signos vitales. Su cuerpo permanece a la espera de los actos urgentes y del procedimiento judicial correspondiente por parte de la Sijín.

De acuerdo con ese medio, la mujer fue capturada como presunta responsable del homicidio y quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La pareja se había casado cerca de un año atrás en la iglesia de esa localidad, cercana al municipio de Monguí. Hasta el momento, ni familiares ni autoridades locales han entregado declaraciones oficiales sobre los hechos, que habrían sucedido alrededor de las cinco de la tarde del sábado.

¿Cuál es el porcentaje de violencia intrafamiliar en Colombia?

La violencia intrafamiliar en Colombia mantiene una tendencia al alza, según datos oficiales que advierten un aumento en las denuncias y una alta afectación a las mujeres. Entre el 70 % y el 77 % de los casos reportados tienen como víctimas a mujeres, lo que confirma la persistencia de este fenómeno en el entorno familiar.

En Bogotá, las autoridades registraron un incremento del 20 % en los reportes durante 2024. En la capital se contabilizan en promedio 120 denuncias diarias relacionadas con hechos de violencia dentro del hogar.

Los reportes incluyen agresiones físicas, psicológicas y sexuales, ocurridas principalmente entre integrantes del núcleo familiar. Estas cifras fueron divulgadas por el Ministerio de Justicia, que hace seguimiento a los indicadores de convivencia y seguridad familiar en el país, con base en los registros oficiales de denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

