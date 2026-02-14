Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del viernes 13 de febrero en Sabaneta, municipio del sur del Valle de Aburrá, dejó una persona muerta y varios heridos luego de que un vehículo colisionara contra un establecimiento comercial en el sector Plebiscito de Calle Larga. El hecho causó conmoción entre los habitantes de la zona por la gravedad del impacto.

El conductor fue identificado como Juan Pablo Ospina Gutiérrez, oriundo de Armenia. De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, Ospina es médico egresado de la Universidad del Quindío y especialista en Gerencia en Salud de la Universidad del Rosario. Además, se desempeñaría como analista médico del Grupo Sura.

Según el mismo medio, el historial del conductor en el sistema nacional de tránsito registra varios comparendos acumulados en los últimos años. El más reciente aparece con fecha del 13 de febrero de 2026 por conducir sin licencia, aunque no correspondería al incidente ocurrido en Calle Larga debido a que las direcciones reportadas no coinciden.

La lista de sanciones incluye los siguientes registros:

13 de febrero 2026: conducir el vehículo implicado en el accidente sin licencia.

29 de noviembre de 2025: positivo en prueba de alcoholemia.

19 de septiembre de 2025: por transitar por sitios restringidos.

16 de marzo de 2025: estacionar en lugares prohibidos.

7 de octubre de 2022: estacionar en lugares prohibidos .

31 de agosto de 2022: por transitar por sitios restringidos.

8 de septiembre de 2019: conducir con exceso de velocidad.

El valor total de estas multas asciende a 3’353.477 pesos, según los datos citados por El Tiempo.

Sobre el accidente ocurrido en Sabaneta, las autoridades descartaron que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro. Tras el choque, los organismos de emergencia atendieron a los afectados y trasladaron a los heridos a centros asistenciales del municipio para recibir atención médica.

Como consecuencia de la gravedad del impacto, un hombre de 65 años identificado como Edgar Muñoz falleció debido a las lesiones sufridas. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar posibles responsabilidades en el caso.

