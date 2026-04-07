En medio del aumento de la inseguridad en distintas regiones del país, cada vez más personas optan por instalar cámaras de seguridad en sus casas o negocios, buscando proteger sus bienes y tener mayor control de lo que ocurre a su alrededor. Estos dispositivos se han vuelto comunes, no solo porque pueden disuadir a delincuentes, sino también por la facilidad que ofrecen para vigilar en tiempo real.

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Sin embargo, más allá de la tranquilidad que brindan, su uso implica obligaciones legales que muchos desconocen, tal como explicó la Fiscalía. La entidad dejó claro que instalar cámaras no está prohibido, pero las grabaciones pueden convertirse en pruebas dentro de procesos judiciales y ser requeridas por las autoridades en cualquier momento.

Qué debe hacer si le piden videos de sus cámaras

En ese contexto, la Fiscalía recordó que estos sistemas están regulados por la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, y por el Código de Procedimiento Penal. Esto significa que su uso debe respetar derechos fundamentales, especialmente la privacidad de terceros, aun cuando se trate de espacios visibles como entradas o zonas comunes.

Además, la entidad señaló que las autoridades pueden solicitar las grabaciones sin necesidad de una orden judicial en casos urgentes, lo que implica una responsabilidad directa para los propietarios de las cámaras. En esas situaciones, los ciudadanos deben entregar el material en formatos como USB, CD o plataformas digitales, sin alterar su contenido.

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Otro punto clave es que los videos no pueden ser modificados, editados o eliminados, ya que esto podría afectar una investigación o proceso penal. También se recomienda pedir un comprobante al momento de entregar las grabaciones, como respaldo de que se cumplió con lo exigido por la ley.

Finalmente, la Fiscalía hizo énfasis en que difundir imágenes captadas por cámaras en redes sociales o compartirlas con terceros puede vulnerar derechos fundamentales, especialmente el de la privacidad. Por eso, aunque estos dispositivos son una herramienta útil contra el delito, su uso indebido puede traer consecuencias legales para los ciudadanos.

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