Un video grabado desde el interior de un Renault Symbol 2012 se ha vuelto viral en redes sociales por mostrar un momento poco común: el instante exacto en el que el vehículo alcanza 1’000.000 de kilómetros recorridos.

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La grabación fue hecha por el propio conductor mientras manejaba en calles de Argelia y se aprecia que enfoca la cámara directamente al cuentakilómetros del tablero.

En las imágenes se observa cómo el odómetro inicia en 999.998 km y avanza lentamente hasta 999.999 km, generando expectativa por el cambio de cifra. Segundos después, ocurre el momento clave: el contador pasa a 1’000.000 km, una marca que muy pocos vehículos alcanzan y que suele asociarse con un uso prolongado y constante a lo largo de los años.

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Durante todo el video, el conductor —que habla en dialecto argelino— expresa su emoción de manera efusiva y destaca que el vehículo “no se rompe”, atribuyendo su resistencia a una bendición. La cámara tiembla debido a que está grabando mientras conduce, y en algunos momentos se alcanza a ver el volante y la vía a través de la ventana.

Acá, el video en cuestión:

شاهد .. صاحب سيارة من نوع رينو سيمبول (Renault Symbol) 2012 من #الجزائر🇩🇿 يوثق اللحظة الحاسمة في حياة السيارة التي تصل فيها إلى مسيرة المليون كيلومتر .. ما يعادل الدوران حول الأرض عند خط الاستواء حوالي 25 مرة 🤦😁 pic.twitter.com/GVSloFf3h8 — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) April 8, 2026

¿Qué pasa cuando el odómetro pasa los 999.999 km?

En el caso del Renault Symbol 2012, que cuenta con un sistema digital, el paso de 999.999 a 1’000.000 km no representa una falla ni un reinicio del sistema.

A diferencia de vehículos más antiguos con odómetros mecánicos —que podían volver a cero al alcanzar su límite—, los modelos digitales están diseñados para seguir registrando la distancia recorrida añadiendo un dígito adicional. Es decir, el contador continúa funcionando con normalidad tras superar el millón de kilómetros.

Este comportamiento es clave para mantener un registro real del uso del vehículo, especialmente en casos de alto kilometraje como el que muestra el video viral.

¿A cuánta distancia equivale un millón de kilómetros?

Alcanzar 1’000.000 de kilómetros no es solo una cifra llamativa, también representa una distancia considerable a escala global.

Para dimensionarlo: la circunferencia de la Tierra en el ecuador es de aproximadamente 40.075 km. Esto significa que un millón de kilómetros equivale a dar cerca de 25 vueltas completas al planeta.

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