Un video grabado en un lugar de trabajo en Cota, Cundinamarca, desató polémica luego de mostrar a una mujer enfrentando a dos compañeros que, presuntamente, habrían vulnerado su privacidad al revisar su cuenta de WhatsApp sin autorización. Las imágenes se difundieron en redes sociales y rápidamente provocaron reacciones por la gravedad de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

El caso ocurrió cuando la trabajadora de seguridad dejó su sesión de WhatsApp abierta en un dispositivo, lo que habría sido aprovechado por sus compañeros para revisar conversaciones y fotografías privadas. La mujer descubrió lo ocurrido gracias a las cámaras de seguridad del lugar, lo que la llevó a confrontarlos directamente frente a otros empleados, como se observa en el video difundido.

Indignación por video de trabajadora enfrenta a compañeros que habrían revisado su WhatsApp

En el registro, la mujer expresa su molestia con fuertes palabras: “Miren, esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, porque si acá uno deja un perro WhatsApp abierto, y más que yo soy mujer, usted tiene mamá e hija y usted creo que también lo parió una mujer y tiene hermanas. Y acá se ve que estaban metidos en un chat y era el mío. Y dejaron la conversación hasta que yo lo cerré desde mi casa”.

La discusión sube de tono cuando la trabajadora acusa a sus compañeros de haber tomado fotos de su contenido. “Usted cagado de la risa y usted tomando fotos que el jefe no lo mandó a tomar. Voy a llevar esto, por Dios santo, nos vamos todos hijos de p***.”, dijo. También denunció que revisaron información laboral: “A mí me dan en el culo, usted qué le tomaba fotos a mi WhatsApp que lo dejé ahí en forma incógnita… ustedes ahí estaban mirando un chat y están metidos en un chat, y era el mío”.

Lee También

Uno de los señalados respondió: “Pues nos vamos —a la citación—”, mientras otro agregó: “Yo no le tengo miedo a usted”, lo que intensificó el enfrentamiento. La mujer insistió en que nunca tuvo problemas previos con ellos y reclamó respeto por su intimidad. “Que se enteren todos y que vengan a tecnología… yo con ustedes nunca me he metido… ¿Vemos el video o qué?”, expresó.

Lee También

En otro momento del video, la trabajadora reiteró sus reclamos con frases contundentes: “No, es que ya lo miré, y ahí están ustedes. Y ¿usted qué hace, Flores, sacándole fotos a eso?… ¿Me quieren ver el culo? Díganme y yo se los muestro”, dijo. El caso generó respaldo en redes sociales hacia la víctima, mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades.

Cabe resaltar que en Colombia el acceso no autorizado a dispositivos o conversaciones privadas está tipificado como delito, de acuerdo con la Ley 1273 de 2009. Estas conductas pueden ser sancionadas con penas de prisión de entre 36 y 96 meses, además de multas, lo que refuerza la gravedad del caso denunciado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.