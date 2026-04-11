Una controversia surgió en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que el astrólogo Daniel Daza realizaba una lectura en vivo sobre el panorama político en Colombia. Durante la transmisión, el experto señaló que Iván Cepeda tendría altas probabilidades de convertirse en el próximo presidente.

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Sin embargo, el foco de la conversación cambió cuando usuarios detectaron notificaciones de WhatsApp visibles en pantalla. En uno de los mensajes aparecía el nombre de María José Pizarro, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible influencia en el contenido de la predicción.

El episodio tomó mayor fuerza luego de que una influenciadora difundiera capturas del momento en la red social X, señalando que la congresista estaría “dándole línea” al astrólogo. La publicación alcanzó 310.000 visualizaciones.

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¿Qué dijo Daniel Daza sobre mensajes de María José Pizarro durante en vivo?

Frente a los señalamientos, Daza se pronunció a través de una grabación que subió a sus redes sociales en la que confirmó que las imágenes son reales, pero aseguró que los pantallazos que se difundieron no eran de él y que el chat pertenece a un miembro de su equipo.

En ese sentido, dio su versión asegurando que la participación de Pizarro tuvo que ver con una pregunta que hizo al público en la transmisión y que el WhatsApp no era el suyo.

“Durante la transmisión, al recibir muchos mensajes en una de las pantallas, que de hecho no era mía, por ende no era mi WhatsApp personal. Al preguntarle a la audiencia si digo para ese ‘live’ quiénes serán los más mencionados para las próximas elecciones; en ese mismo WhatsApp que es de uno de mis colaboradores… recibimos un mensaje en el que la doctora Pizarro dice: ‘No lo diga'”, indicó Daza.

#POLÍTICA El astrólogo Daniel Daza se pronunció en respuesta a los señalamientos de que estaría siendo influenciado por María José Pizarro mientras leía la carta astral de Iván Cepeda en una transmisión en vivo. Según Daza, “Por hacerle daño a una campaña política, están… pic.twitter.com/wDeB7uPF0P — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 11, 2026

Además, aseguró que el trabajador maneja muchos datos y los números de distintas personalidades y por eso, de acuerdo con su relato, aparece el contacto como guardado.

De esa manera, el astrólogo negó que desde la campaña de Iván Cepeda le estén pagando y dijo que se tratan solo de predicciones que sostiene desde tiempo atrás, en las que asegura que la izquierda gobernará dos periodos seguidos.

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