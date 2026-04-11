Durante una transmisión en vivo, el astrólogo Daniel Daza, quien le atinó al triunfo de Gustavo Petro en 2022, afirmó que Iván Cepeda sería el nuevo presidente de Colombia, en medio de un análisis que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Daniel Daza predice qué pasará con Paloma Valencia en elecciones: “Si hubiesen sido hoy”)

No es la primera vez que Daza habla de las elecciones presidenciales de 2026 y que da como ganador al senador del Pacto Histórico; sin embargo, en esta ocasión, la conversación tomó otro rumbo cuando en pantalla aparecieron notificaciones de WhatsApp que no pasaron desapercibidas para los usuarios.

De acuerdo con imágenes y pantallazos que compartió Minuto 60, María José Pizarro, jefe de campaña del candidato de izquierda, provocó cuestionamientos en redes sociales sobre la autenticidad e independencia de sus pronósticos.

Lee También

Uno de los pantallazos deja ver que Pizarro le escribió a Daza: “Que no lo vaya a decir”. Lo que también llamó la atención es que el astrólogo tenía guardada en sus contactos a la también senadora.

Aunque Daza ha consolidado una audiencia fiel gracias a sus predicciones, este episodio deja interrogantes sobre la independencia de este tipo de contenidos que podrían incidir en las elecciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Minuto60 (@minuto60com)

¿Quién es el astrólogo Daniel Daza?

Daniel Daza es un astrólogo colombiano conocido por sus predicciones sobre temas de actualidad, especialmente en el ámbito político y del entretenimiento.

Daza ganó notoriedad al anticipar que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández disputarían la segunda vuelta presidencial, un escenario que finalmente se cumplió.

Luego de predicciones, el astrólogo aseguró que recibió amenazas e intimidaciones a través de redes sociales, algunas relacionadas con sus posturas sobre el proceso electoral. Según contó en su momento, la situación llegó a un punto en el que incluso decidió salir del país por motivos de seguridad.

Este episodio marcó uno de los momentos más críticos de su exposición pública, en medio de la tensión política que rodeaba las elecciones en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.