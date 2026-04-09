Un cambio silencioso, pero profundo, se está gestando en WhatsApp. La aplicación de mensajería más usada del mundo comenzó a probar una función que podría transformar la manera en la que las personas se conectan: la llegada de los nombres de usuario, una alternativa al tradicional uso del número telefónico.

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(Vea también: Google cambió una de sus funciones más famosas y ahora será más fácil de usar; se verá distinta)

De acuerdo con información del medio especializado WABetaInfo, la plataforma ya está dando los primeros pasos para implementar esta característica tanto en dispositivos Android como en iOS, aunque por ahora solo está disponible para un grupo limitado de usuarios.

Hasta ahora, uno de los requisitos fundamentales para usar WhatsApp era compartir el número de teléfono. Esto implicaba que cualquier conversación nueva comenzaba con el intercambio de ese dato personal, algo que en muchos casos generaba preocupaciones de privacidad.

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Con la llegada de los nombres de usuario, esa dinámica cambiaría por completo. Los usuarios podrán crear un identificador único —similar a los que existen en redes sociales— y compartirlo en lugar de su número. Esto permitiría iniciar conversaciones sin necesidad de revelar información sensible.

Según lo explicado por el mismo medio, esta función busca reforzar la seguridad y el control que tienen los usuarios sobre su información personal, en un contexto donde las estafas digitales y el uso indebido de datos van en aumento.

¿Cómo funcionarían los nombres de usuario?

La nueva herramienta permitiría elegir un nombre único dentro de la plataforma, que no podrá repetirse entre cuentas. Además, existirán ciertas reglas para su creación, como el uso de letras, números, puntos o guiones bajos, y una longitud limitada.

⭕️ WhatsApp empieza a implementar hoy la función de “nombre de usuario”: podrás chatear sin revelar tu numero de teléfono

✅Cada uno tendrá un nombre de usuario único

✅ Funciona en Android e iOS

🌎 La implementación es gradual, por lo que puede tardar en llegar a todos pic.twitter.com/XPVEROd3wN — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) April 8, 2026

También se contemplan restricciones para evitar confusiones o posibles fraudes, como impedir nombres que simulen ser direcciones web o identidades engañosas.

Otro punto clave es que WhatsApp estaría trabajando en medidas adicionales de seguridad. Entre ellas, se menciona la posibilidad de establecer un PIN o código que sirva como filtro para nuevos contactos, lo que añadiría una capa extra de protección frente a mensajes no deseados.

Este movimiento no es casual. Aplicaciones como Telegram ya cuentan desde hace años con sistemas de nombres de usuario que permiten interactuar sin necesidad de compartir el número telefónico.

Con este cambio, WhatsApp se acercaría a ese modelo, modernizando su funcionamiento y adaptándose a las nuevas exigencias de los usuarios, que cada vez valoran más la privacidad y la flexibilidad en la comunicación digital.

Por ahora, la función se encuentra en fase de pruebas, lo que significa que no todos los usuarios pueden acceder a ella. Como suele ocurrir con este tipo de actualizaciones, la compañía la estaría desplegando de manera progresiva para evaluar su funcionamiento antes de un lanzamiento global.

No hay una fecha oficial para su llegada definitiva, pero el hecho de que ya esté en desarrollo activo sugiere que podría convertirse en una de las novedades más importantes de la aplicación en los últimos años.

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