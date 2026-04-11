Las redes sociales no dejan de reinventarse y, esta vez, una curiosa mezcla entre humor, drama y tecnología se está robando la atención de millones: las llamadas ‘frutinovelas’.

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Este formato, que ha explotado en plataformas como TikTok, demuestra cómo la creatividad digital y la inteligencia artificial están transformando la manera en que se producen contenidos virales.

Detrás de estos videos, que convierten frutas en protagonistas de historias cargadas de traición, amor y giros inesperados, hay algo más que simple entretenimiento. Se trata de una fórmula que combina narrativa emocional, herramientas de inteligencia artificial y una ejecución pensada para captar la atención en pocos segundos.

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El primer paso para crear una ‘frutinovela’ es construir una historia atractiva. Aquí es donde entran en juego plataformas como ChatGPT o Gemini, que permiten desarrollar guiones con diálogos intensos, típicos de las telenovelas clásicas. La clave está en exagerar las emociones y crear personajes fácilmente reconocibles: la protagonista inocente, el villano manipulador o el interés amoroso en conflicto.

Luego viene uno de los elementos más importantes para la viralidad: el audio. Herramientas como CapCut o ElevenLabs permiten convertir los diálogos en voces con distintos tonos, algo esencial para darle personalidad a cada personaje. En este punto, el dramatismo no es opcional, sino obligatorio.

La siguiente fase es visual. Gracias a inteligencias artificiales como Midjourney, DALL-E o Leonardo.ai, los creadores pueden generar imágenes de frutas con rasgos humanos, vestidos elegantes o escenarios lujosos. Este contraste entre lo absurdo y lo estético es, precisamente, lo que engancha a la audiencia.

Pero el verdadero salto tecnológico llega con la animación. Plataformas como HeyGen o Pika Labs permiten sincronizar los labios de los personajes con el audio, creando la ilusión de que estas frutas realmente están actuando. Este tipo de herramientas, que hace pocos años eran impensables para el usuario común, hoy están al alcance de cualquiera.

Finalmente, la edición une todo. Música dramática, cortes rápidos y formato vertical optimizado terminan de darle forma a un contenido diseñado para competir en el algoritmo.

El éxito de las ‘frutinovelas’ no es casualidad. Responde a una lógica clara: historias simples, altamente emocionales, con elementos visuales llamativos y una duración corta que facilita su consumo.

En un ecosistema donde la atención es limitada, este tipo de contenido logra destacar porque mezcla lo familiar —el drama de las telenovelas— con lo novedoso: el poder de la inteligencia artificial.

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Así, lo que comenzó como una tendencia curiosa se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo la tecnología está democratizando la creación de contenido y redefiniendo lo que significa volverse viral en la era digital.

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