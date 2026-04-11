Un hallazgo científico sin precedentes ha sacudido a la comunidad astronómica este 2026. Se trata de los nuevos detalles revelados sobre Northwest Africa (NWA) 7034, una roca espacial de 320 gramos conocida popularmente como ‘Black Beauty’. Tras más de una década de estudio, los científicos confirmaron que este fragmento no solo proviene de la corteza de Marte, sino que funcionó como una “cápsula del tiempo” de un sistema de aguas termales en el planeta rojo.

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La historia de esta piedra negra comenzó en 2011, cuando fue descubierta por un grupo de saharauis en el desierto del Sahara. Debido a su aspecto inusual, fue vendida al mejor postor y terminó en la colección privada de un estadounidense en Marruecos.

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Aunque desde hace años se sabía que su origen era marciano —coincidiendo con las lecturas de los rovers de la Nasa—, ha sido la tecnología actual la que permitió desentrañar su composición interna.

Investigaciones recientes, con cortes de análisis realizados en 2025, se enfocaron en un grano de circón hallado dentro del meteorito. Este mineral tiene una edad de 4.450 millones de años, lo que permite entender cómo era la superficie de Marte en sus etapas más tempranas, mucho antes de convertirse en el desierto árido que conocemos hoy.

A diferencia de otros meteoritos marcianos que pertenecen a épocas geológicas más recientes, ‘Black Beauty’ es una mezcla de minerales antiguos y jóvenes compactados, lo que lo convierte en una pieza única de la corteza del planeta vecino.

Lo que hace excepcional a este ejemplar es su contenido hídrico: alberga 10 veces más agua que cualquier otro meteorito de Marte. Para entender dónde se escondía este líquido, este 2026 se aplicaron dos técnicas de vanguardia:

Tomografía computarizada de rayos X: Para mapear la estructura interna.

Tomografía de neutrones: Fundamental para detectar firmas de hidrógeno (componente del agua) en materiales densos sin destruir la muestra.

Los resultados revelaron que el hidrógeno se concentra en oxihidróxidos de hierro. Aunque estos grupos solo ocupan el 0,4 % del volumen de la roca, contienen el 11 % de toda el agua de la muestra, funcionando como un reservorio oculto.

El análisis detallado del circón mostró la presencia de elementos como hierro, aluminio y sodio, junto a inclusiones de magnetita. Según los expertos, esta combinación química sugiere que el mineral no se formó solo por magma, sino que cristalizó bajo condiciones hidrotermales.

Esto implica que, en el pasado remoto de Marte, existieron ambientes con agua a temperaturas elevadas y condiciones oxidantes, similares a los sistemas de aguas termales que se encuentran en la Tierra.

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