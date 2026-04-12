En medio de múltiples situaciones virales en Colombia, la afirmación de un argentino desde sus redes sociales sobre un alimento muy querido en el territorio nacional no pasó desapercibido.

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El creador de contenido Maty Baigorria criticó con dureza desde su cuenta personal de TikTok al plátano maduro, aunque en medio de su señalamiento se refirió a este como “banana caliente”.

En un video en el que se refirió a su experiencia gastronómica, sorprendió al lanzar la pulla en medio de su indignación por lo que consideró insólito sobre la preparación.

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“Lo que no le recomiendo a nadie en Medellín es comer esto, banana. ¿Vos podés creer que en Medellín, en Colombia, comen la banana caliente?”, criticó en primera instancia.

Si bien el argentino dejó en evidencia su confusión entre una banana y un plátano (alimentos parecidos por su apariencia, pero distintos por múltiples características), aclaró la razón de su crítica al plátano maduro.

El creador de contenido calificó como “la cosa más asquerosa de Colombia” la mezcla entre el sabor dulce del plátano con lo salado de la carne, lo que desembocó en su señalamiento.

“Fui a un lugar a comer carne […] y también te traen una banana caliente”, reiteró en medio no solo de su cuestionamiento, sino como una muestra de su desconocimiento de la mencionada diferencia.

Lo llamativo es que una mujer que grabó al argentino y le preguntó sobre el tema le indicó que esa “banana caliente” es uno de sus platillos favoritos, al tiempo que al final le aclaró que se llama plátano maduro.

Sin tener mayores aclaraciones, en su publicación les insistió a sus seguidores en que no coman eso, a pesar de que en Colombia es una de las comidas más populares.

¿Cuál es la diferencia entre el banano y el plátano maduro?

Aunque visualmente pertenecen a la misma familia de las musáceas, el banano y el plátano maduro poseen características biológicas y culinarias que los hacen únicos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la distinción principal radica en su composición química y su uso en la dieta diaria. Mientras el banano es una fruta de consumo directo, el plátano requiere procesos de cocción para ser digerido adecuadamente debido a su alta concentración de almidón.

De acuerdo con el portal técnico de Bioversity International, las diferencias fundamentales en este 2026 se pueden desglosar de la siguiente manera para su fácil identificación:

Sabor y dulzor: el banano es rico en azúcares naturales, lo que le otorga un sabor dulce e intenso. El plátano, incluso maduro, mantiene una textura más firme y un sabor menos azucarado antes de ser sometido al calor.

el banano es rico en azúcares naturales, lo que le otorga un sabor dulce e intenso. El plátano, incluso maduro, mantiene una textura más firme y un sabor menos azucarado antes de ser sometido al calor. Textura y piel: el banano tiene una cáscara delgada que se desprende con facilidad y una pulpa suave. El plátano maduro posee una piel más gruesa y dura, con una pulpa densa que no se deshace fácilmente al manipularla.

Preparación culinaria: el banano se consume mayoritariamente crudo como snack o en postres. El plátano maduro es un acompañante esencial en platos fuertes, consumiéndose frito, asado o cocido para resaltar su sabor.

El plátano maduro es un acompañante esencial en platos fuertes, consumiéndose frito, asado o cocido para resaltar su sabor. Contenido de almidón: el plátano tiene un índice de almidón mucho más elevado que el banano. Al madurar, parte de este se convierte en azúcar, pero sigue siendo más harinoso que su pariente frutal.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura de Colombia resalta que el plátano maduro es un carbohidrato complejo fundamental en la canasta familiar. La información proporcionada por Healthline también ratifica que, aunque ambos son fuentes excelentes de potasio, el perfil nutricional varía según el método de preparación, especialmente en el aporte calórico cuando el plátano se fríe.

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