Estados Unidos anunció el envío de ayudas humanitarias a Cuba tras los estragos causados por el huracán Melissa, que golpeó la isla en octubre de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la administración de Donald Trump destinará 3 millones de dólares para atender a la población afectada por el desastre natural, en medio de una compleja crisis humanitaria en el Caribe.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Díaz-Canel desafía a Trump tras la caída de Maduro: Cuba resiste amenazas y enfrenta su peor crisis)

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala de intensidad, con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. El fenómeno impactó con fuerza el oriente cubano, afectando especialmente a las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y Holguín, donde se registraron inundaciones, daños en viviendas y afectaciones prolongadas en el servicio eléctrico.

Lee También

The U.S. is sending the first humanitarian shipment to Cuba to help people in need as they continue to recover from Hurricane Melissa. We are working with the Catholic Church and partners to ensure aid reaches the Cuban people directly—not the illegitimate regime. The Trump… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 14, 2026

La Organización Panamericana de la Salud estimó cerca de 95.000 hogares afectados, muchos de ellos con desplazamientos forzados y cortes de energía que se extendieron por más de dos semanas. La magnitud del impacto dejó a miles de familias en condiciones.

(Vea también: Trágico accidente: grúa que cayó sobre un tren provocó dramática escena con muertos y heridos)

La Casa Blanca aclaró que la ayuda no pasará por el régimen cubano. La estrategia estadounidense contempla una entrega directa a la población civil, con apoyo de organizaciones humanitarias y de la Iglesia católica, que tendrá un papel clave en la distribución de los suministros en las zonas más golpeadas.

Lee También

Los envíos partirán desde Miami entre el 14 y el 16 de enero. Cada vuelo transportará más de 500 paquetes de alimentos, kits de higiene, insumos para el tratamiento de agua, mantas, sábanas y linternas solares, con el fin de apoyar a más de 1.000 familias afectadas por el huracán y los apagones posteriores.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.