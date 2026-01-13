El asesinato de un joven colombiano de 17 años ha causado conmoción en Illinois, Estados Unidos, luego de que fuera atacado con arma de fuego a plena luz del día tras salir de su colegio. El hecho ocurrió el pasado 8 de enero, poco después de que el adolescente abandonara las instalaciones del instituto Morton East High School, donde cursaba sus estudios.

Según la información recopilada por El Tiempo, la víctima fue identificada como Johan Adaree Sánchez, quien aún vestía el uniforme escolar al momento del ataque. El joven caminaba hacia su vivienda cuando, al parecer, fue interceptado por un grupo de adolescentes que le disparó en repetidas ocasiones, a solo dos cuadras de su casa. Gravemente herido, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Familiares del menor relataron a medios locales que minutos antes del ataque, Johan había hablado con su padre, quien se encontraba preocupado por su demora. “Papá, no se preocupe que ya estoy llegando a la casa”, habría sido una de las últimas frases del joven. Imágenes que circularon en redes sociales muestran una pelea previa en el sector donde ocurrió el tiroteo, aunque las autoridades no han confirmado su relación directa con el crimen.

Tras el homicidio, la familia del adolescente hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad. “Era un niño que le apagaron su luz desde los 17 años. Pedimos justicia y que se investigue su muerte”, expresó una tía de la víctima en declaraciones recogidas. La policía local confirmó que al llegar al lugar, Johan se encontraba inconsciente, pero con signos vitales, y fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.

El instituto Morton East High School publicó un comunicado en redes sociales en el que confirmó la muerte de uno de sus estudiantes y pidió prudencia frente a la información que circula en internet. En el mensaje, la institución solicitó basarse únicamente en comunicados oficiales, debido a la circulación de versiones inexactas del caso.

Como parte de los esfuerzos para esclarecer el homicidio, la organización The Uvalde Foundation For Kids anunció una recompensa de 5.000 dólares para quien aporte información que permita identificar a los responsables.

