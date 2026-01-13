Un atentado sicarial ocurrido en la mañana de este martes en la ruta 45, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, dejó como saldo la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, y al subdirector del penal gravemente herido, confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque se registró hacia las 6:53 a. m., cuando el director del centro penitenciario se desplazaba en un vehículo particular acompañado por su hijo y por el subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, el coronel (r) Renato Solano Osorio. En medio del recorrido, un motociclista se acercó al automóvil y abrió fuego en al menos seis ocasiones contra sus ocupantes.

El menor recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le causó la muerte. Por su parte, el subdirector del penal fue alcanzado por dos disparos, uno en el abdomen y otro en el tórax, por lo que permanece en estado delicado. Tanto el director de la cárcel como el conductor del vehículo resultaron ilesos.

Tras el atentado, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva, donde reciben atención médica especializada. Entre tanto, las autoridades adelantan labores investigativas en el lugar de los hechos y en el centro asistencial, con el fin de esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.

Mediante un comunicado, la Dirección General del Inpec expresó su rechazo y profundo dolor por el ataque contra el director, el subdirector de la cárcel de Neiva y uno de sus familiares, y reiteró un llamado al respeto por la vida.

El INPEC (@INPEC_Colombia), informó que el menor de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, Édgar Rodríguez, falleció luego de resultar gravemente herido en medio del atentado contra las directivas de ese penal. pic.twitter.com/81TABkjpLy — Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 13, 2026

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes redoblar los esfuerzos para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este hecho, que ha generado conmoción en el sector penitenciario del país.

