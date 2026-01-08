Un intento de ataque armado ocurrido en el barrio Cristo Rey, de la comuna 3 de Barrancabermeja (Santander), puso en grave riesgo la vida de un menor de edad en la noche del martes 6 de enero de 2026. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector y fue relatado por testigos a medios locales. En las imágenes se observa cómo la presencia del niño impidió que se consumara el ataque contra su padre, quien lo llevaba en brazos al momento del incidente.

Según lo captado por los videos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a una pareja que salía de un local comercial. El hombre sostenía al menor cuando uno de los sujetos descendió del vehículo. El presunto agresor vestía chaqueta negra, jean y casco del mismo color, y portaba un arma de fuego con la que se dirigió directamente hacia la víctima, ante la mirada de transeúntes y residentes del sector.

Testigos del episodio, citados por el diario Vanguardia, señalaron que el atacante exigía de manera insistente que el hombre bajara al niño. “El bandido le decía ‘bájelo, bájelo’, mientras forcejeaba para intentar apartar al niño”, relataron personas que presenciaron la escena. En el video se observa el forcejeo, así como el estado de pánico de la mujer que acompañaba a la pareja.

Dos hombres armados intentaron atacar a una persona en el barrio Cristo Rey de Barrancabermeja, Santander, pero desistieron al notar que llevaba un menor. El episodio generó pánico entre los testigos y quedó registrado en cámaras de seguridad. pic.twitter.com/O0ro5IfE72 — KÉ SE DICE (@kesedice) January 7, 2026

Durante el intercambio, el hombre logró zafarse del agresor y huyó del lugar con el menor en brazos, evitando que se efectuara el disparo. Al no poder ejecutar el ataque y ante la tensión, el pistolero regresó a la motocicleta y escapó junto a su cómplice. Un habitante del sector describió el momento como angustiante y afirmó que la presencia del niño fue determinante para evitar una tragedia.

La Policía del Magdalena Medio informó que fue alertada tras lo ocurrido e inició una investigación para identificar a los responsables y establecer los móviles del intento de ataque armado. En redes sociales, el video causó múltiples reacciones, mientras las autoridades continúan recopilando información para esclarecer el caso.

