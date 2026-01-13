Momentos de pánico se vivieron durante las ferias municipales de Barbosa, Santander, luego del colapso de una atracción mecánica que dejó al menos diez personas heridas, varias de ellas trasladadas de urgencia al hospital local, según confirmaron los organismos de socorro.

Sigue a PULZO en Discover

El accidente ocurrió en la noche del domingo 11 de enero, cuando una de las jaulas de un juego mecánico, similar al denominado martillo volador, se desprendió mientras la estructura giraba a gran velocidad. El fallo provocó que varios ocupantes cayeran desde una altura aproximada de cuatro metros, en medio del parque principal del municipio, donde se desarrollaban las actividades festivas.

(Vea también: Surge nueva hipótesis sobre la señal BAD PRB de avioneta de Yeison Jiménez: “Es un descarte”)

De acuerdo con los primeros reportes, más de 20 personas se encontraban en la atracción al momento del desplome. Testigos relataron escenas de angustia y confusión, mientras asistentes y familiares intentaban auxiliar a los heridos antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Lee También

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, David Márquez, explicó que una de las víctimas sufrió fracturas, al parecer, porque otras personas cayeron sobre ella tras el colapso del juego. “Los demás lesionados presentaron heridas leves”, señaló el oficial en declaraciones entregadas al diario Vanguardia.

Este fue el desespero de las personas en Barbosa, Santander, que intentaba sacar a familiares de la atracción mecánica que en pleno movimiento y con 20 personas adentro se vino al piso. La alcaldía no se ha pronunciado al respecto. #VocesySonidos pic.twitter.com/B3y7SiPYT5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 12, 2026

Bomberos, Defensa Civil y ambulancias particulares atendieron la emergencia. Seis personas recibieron atención inmediata en el lugar, otras dos fueron asistidas por personal médico del hospital y el resto acudió por sus propios medios a centros de salud, completando así el número total de heridos.

Las investigaciones preliminares arrojaron que la atracción mecánica no tenía aval del Cuerpo de Bomberos, un requisito clave para su operación. Aunque el responsable del juego contaba con autorización de la alcaldía para funcionar durante las ferias, las autoridades verifican si cumplía con las pólizas de seguridad y los estándares técnicos exigidos.

(Lea también: Aparece última foto que se tomó Yeison Jiménez, horas antes de subirse a avioneta en la que murió)

Pánico durante las ferias de Barbosa, Santander, tras grave falla en una atracción mecánica tipo “martillo volador”, en el parque principal. Una persona sufrió fracturas y ocho más resultaron lesionadas cuando la estructura del juego se desprendió con más de 20 personas a bordo pic.twitter.com/cW9pSv5lNj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 12, 2026

Videos grabados por asistentes, que circulan en redes sociales, registraron el momento exacto en el que la estructura cedió de forma repentina, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades festivas en el parque.

Desde el gobierno municipal y los organismos de control se anunciaron procesos administrativos y de investigación para establecer responsabilidades y revisar los protocolos de inspección de las atracciones mecánicas instaladas en eventos masivos. Las autoridades insistieron en que este tipo de hechos evidencian la necesidad de reforzar los controles preventivos para evitar tragedias mayores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.