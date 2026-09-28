Por: Canal Uno

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Un equipo internacional de científicos logró obtener las imágenes más claras hasta ahora de una zona de subducción que se está fragmentando bajo el océano Pacífico, frente a la isla de Vancouver, en Canadá. El hallazgo, publicado en la revista Science Advances, revela una grieta de 75 kilómetros de extensión que atraviesa la placa oceánica en proceso de hundimiento en la zona de subducción de Cascadia, una emblemática franja ubicada entre Estados Unidos y Canadá.

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El descubrimiento

Entre los hallazgos más relevantes resalta una grieta de 75 kilómetros de longitud que atraviesa completamente la corteza de la tierra oceánica en proceso de hundimiento. Las imágenes permitieron identificar grandes fracturas dentro de la placa tectónica y una zona de aproximadamente 75 kilómetros en la que distintas partes presentan comportamientos sísmicos diferentes.

El estudio, dirigido por un geólogo de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), muestra que cada fragmento tarda varios millones de años en soltarse. A lo largo de la fisura de 75 kilómetros, algunas secciones todavía producen actividad sísmica, mientras que otras están en silencio.

¿Qué es la zona de Cascadia?

La zona de subducción de Cascadia es una franja oceánica ubicada frente a las costas del noroeste del Pacífico, entre Estados Unidos y Canadá. Es conocida por su actividad tectónica y por su capacidad para generar grandes terremotos y tsunamis de gran magnitud.

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Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), existe un 15% de probabilidad para un megaterremoto de magnitud cercana a 9 en los siguientes 50 años en Cascadia. Los geólogos advierten un elevado riesgo de que ocurra un sismo superior a magnitud 8 en los próximos 50 años debido a la tensión acumulada entre la placa de Juan de Fuca y la placa norteamericana.

Lo que implica el hallazgo

La principal aclaración de los investigadores es que el descubrimiento no representa una nueva alerta sísmica inmediata para Cascadia. La fractura de 75 kilómetros forma parte de un proceso geológico extremadamente lento y no apareció repentinamente.

El hallazgo no significa que se haya abierto repentinamente una grieta bajo el océano ni constituye una señal de que vaya a producirse un gran terremoto en el corto plazo. Se trata de un proceso geológico que avanza durante millones de años.

El riesgo sísmico

Según el estudio, la zona de subducción de Cascadia mantiene su capacidad de generar terremotos y tsunamis de gran magnitud. El descubrimiento no altera las predicciones a corto plazo: la región sigue siendo capaz de generar grandes terremotos y tsunamis.

Los investigadores analizan ahora si las nuevas fracturas pueden modificar la manera en que se comportan o se propagan futuras rupturas sísmicas. Sin embargo, el estudio no establece que el descubrimiento implique un aumento inmediato del peligro para la población.

La importancia científica

El trabajo publicado en Science Advances mostró por primera vez la desintegración progresiva de una zona de subducción frente a las costas de Estados Unidos y Canadá. Es un avance que aporta pistas sobre la evolución geológica de esa región y sus amenazas sísmicas.

Este descubrimiento no solo proporciona una nueva perspectiva sobre los fragmentos de placas antiguos, sino que también podría afinar la comprensión científica sobre el comportamiento de los terremotos en la región del Pacífico Noroeste.

Los científicos están investigando cómo estas nuevas fracturas podrían influir en futuros terremotos en la región. Aunque la aparición de nuevas grietas modifica la comprensión del sistema tectónico, en el corto plazo el riesgo sísmico para el noroeste del Pacífico sigue siendo considerable.

La región de Cascadia tiene capacidad para generar terremotos de gran magnitud, así como tsunamis. De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la altura del tsunami podría alcanzar entre 9 y 12 metros de altura en caso de un megaterremoto.

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