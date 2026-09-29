Por: Noticiero 90 minutos

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha alertado sobre intensas lluvias en distintas zonas de Colombia durante la semana, según su Comunicado Especial No. 108. Particularmente, las regiones de Chocó, Antioquia y los litorales correspondientes a Valle del Cauca y Cauca se encuentran en la mira de esta advertencia, ya que se espera que experimenten condiciones de mayor precipitación. El motivo principal de este fenómeno corresponde al avance de la onda tropical No. 52, que está cruzando el territorio colombiano y favoreciendo tanto el incremento de la nubosidad como la aparición de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

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De acuerdo con información suministrada por la pronosticadora Adriana María Montealegre Cabrera, de la sede del IDEAM en Cali, esta situación se encuadra dentro de la variabilidad típica del fenómeno de El Niño. Como explicó la experta, el fenómeno de El Niño no implica la ausencia completa de lluvias, sino más bien una disminución en los acumulados de precipitación respecto a los promedios históricos. Es decir, aunque se experimente esta condición climatológica, el país puede registrar lluvias considerables, especialmente durante la segunda temporada de lluvias del año, etapa característica en buena parte de la región andina y otras zonas del país.

Montealegre detalló que la presencia de la onda tropical No. 52 aumenta la nubosidad y las precipitaciones en regiones del norte, centro y occidente de Colombia. Junto con la influencia de esta onda tropical, se han identificado otros factores determinantes como la existencia de una zona de baja presión sobre el Golfo de Urabá y la convergencia de humedad en la atmósfera, lo que facilita la formación de lluvias y tormentas eléctricas.

La pronosticadora aclaró que para que se desarrollen tormentas eléctricas se requiere una combinación entre la humedad disponible y el aporte de energía producto del calentamiento diurno de la superficie. En los últimos días, ambas condiciones se han presentado, favoreciendo así la actividad meteorológica registrada. El IDEAM, consciente de estos escenarios, realiza un monitoreo continuo y emite alertas con el fin de informar tanto a la comunidad como a las autoridades locales sobre posibles eventos adversos, permitiendo adoptar medidas preventivas. Por lo tanto, la población debe estar atenta a los comunicados oficiales, ya que se espera que las lluvias continúen impactando diferentes regiones del país durante los próximos días.

¿Por qué el fenómeno de El Niño no elimina completamente las lluvias en Colombia?

Según el IDEAM, el fenómeno de El Niño no significa ausencia total de lluvias en Colombia, sino una reducción en los acumulados de precipitación en comparación con los valores históricos. Esto se debe a la variabilidad natural del clima y a que existen temporadas, como la segunda temporada de lluvias, donde los promedios pueden incrementarse, pese a la presencia de El Niño.

¿Qué es una onda tropical y cómo afecta el clima en Colombia?

Una onda tropical es un sistema atmosférico que, al avanzar sobre el territorio, favorece el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica. En este caso, la onda tropical No. 52 está intensificando las precipitaciones y estimulando tormentas eléctricas, en conjunto con otros sistemas atmosféricos presentes sobre Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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