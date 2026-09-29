Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, anunció que este martes se realizarán trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en varios sectores de la ciudad. De acuerdo con la información oficial suministrada, estas intervenciones son necesarias para llevar a cabo la reposición de válvulas y la optimización de la infraestructura existente. Estas labores producirán suspensiones temporales en la prestación del servicio de agua potable, impactando directamente a los residentes de las zonas intervenidas.

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Según datos de Emcali, la Gerencia de Acueducto es la encargada de coordinar estas maniobras técnicas, que incluyen la reposición de válvulas y optimización de redes. Uno de los principales barrios afectados será Alfonso Barberena, donde el suministro de agua será suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en la zona comprendida entre la calle 33 E y la calle 34, y entre la carrera 25 y la carrera 27.

Además, se difundió un listado con los demás barrios que experimentarán cortes de agua por las maniobras de Emcali en este mismo día. Entre las áreas afectadas, se encuentran Alfonso López (carrera 7 D3 # 81 – 03), Ciudad Paraíso (calle 11 # 12 – 00), Eucarístico (calle 6 # 36 – 02), Parque Industrial (vía a Candelaria, kilómetros 2.5), El Lido (calle 3 # 43 – 08), El Bosque (avenida 8 N # 48 – 06), Cañaveralejo (diagonal 51 # 14 oeste 242), Aguacatal (avenida 15 oeste # 7 – 20) y Tequendama (calle 5 A # 41 – 20). La suspensión afectará a los habitantes y empresas ubicadas en estas direcciones de referencia, quienes deberán tomar precauciones para enfrentar el corte temporal del suministro.

Emcali recomendó a los usuarios de estas zonas que, en la medida de lo posible, almacenen agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión. Según información de Noticiero 90 Minutos, estas interrupciones hacen parte de una planeación periódica para mantener y optimizar las redes de distribución en la ciudad.

La compañía no detalló la duración exacta del corte para cada uno de los barrios fuera del caso de Alfonso Barberena, pero se infiere por la programación que las maniobras pueden extenderse hasta por doce horas. Emcali subraya que estas acciones buscan mejorar el servicio y garantizar una infraestructura más segura para todos los usuarios.

¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua por mantenimiento de Emcali?

De acuerdo con la información oficial de Emcali publicada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por la suspensión programada del servicio de agua este martes son Alfonso Barberena, Alfonso López, Ciudad Paraíso, Eucarístico, Parque Industrial, El Lido, El Bosque, Cañaveralejo, Aguacatal y Tequendama, con cortes que podrían extenderse hasta por doce horas en algunos casos.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua en Cali y qué significa la optimización de redes?

Emcali explicó que la suspensión temporal del servicio responde a trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes, lo cual implica la renovación y mejoramiento de la infraestructura encargada de distribuir el agua potable; estos trabajos buscan asegurar un suministro más confiable y eficiente para los usuarios en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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