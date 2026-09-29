Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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María Cuéllar es una mujer que ha desempeñado por años labores en servicios generales en una clínica de Ibagué, la capital del Tolima. Su vida diaria ha estado definida por largas jornadas y un esfuerzo incansable para sacar adelante a sus hijos. El pasado jueves 17 de septiembre, ese recorrido de años se vio reconocido en la Universidad del Tolima, donde presenció uno de los logros más importantes de su familia.

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En una ceremonia cargada de emoción, María vio a su hijo, Mateo Ricardo Lozano, recibir el título de licenciado en Ciencias Sociales. Para ella, ese diploma tenía un significado profundo, pues simbolizaba no solo la culminación de los estudios de Mateo, sino también la fuerza colectiva de una familia que ha superado grandes desafíos en su historia.

La historia familiar está marcada por el desplazamiento. Más de 15 años atrás, María y su núcleo familiar tuvieron que abandonar su municipio de origen, para buscar nuevas oportunidades en Ibagué. En el barrio La Gaviota encontraron un espacio para rehacer su hogar y María optó por un trabajo en servicios generales, asumiendo la responsabilidad económica y la tarea de brindar estabilidad a sus hijos.

Los obstáculos no se hicieron esperar. Jornadas extensas y un salario limitado definieron buena parte de su cotidianidad. Sin embargo, como ella misma expresó: “Es un orgullo para uno de mamá poder que los hijos cambien un poquito este método de buscar trabajo en lo que toque, sino en lo que uno estudia, en lo que uno se preparó”. Su prioridad siempre fue que sus hijos accedieran a la educación y tuvieran más opciones que las que ella había tenido.

El orgullo de María se desbordó durante la ceremonia. Reviviendo los sacrificios y el trayecto recorrido, sintió el impulso de gritarle a su hijo lo orgullosa que estaba: “Quería como pararme y gritar y decirle que eres el mejor”. Compartió ese sentimiento en redes sociales con el mensaje: “¿Dónde estará la señora de servicios generales? Pues graduando a mi hijo de licenciado”, una frase que se viralizó y fue replicada por muchos usuarios.

Mateo Ricardo Lozano no solo obtuvo el título de licenciado en Ciencias Sociales, sino que también se formó como enfermero. Según él mismo contó, ese logro fue posible gracias al acompañamiento familiar y al acceso a la educación pública: “Este título ha sido muy importante para mí porque permite que personas que venimos del campo, como nosotros, podamos tener acceso a una educación”. María resume el sentido de todos estos esfuerzos con una frase que abraza su historia: “Detrás de la señora que barre hay un futuro de unos hijos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró María Cuéllar que su hijo se graduara como licenciado en Ciencias Sociales?

María Cuéllar, tras haber sido desplazada con su familia y radicarse en Ibagué, trabajó durante años en servicios generales para sostener económicamente a su hogar. Su esfuerzo y dedicación permitieron que su hijo, Mateo Ricardo Lozano, tuviera la oportunidad de terminar sus estudios, accediendo a la educación pública y, finalmente, graduándose en la Universidad del Tolima como licenciado en Ciencias Sociales.

¿Qué representa para la familia de María Cuéllar el título universitario de su hijo?

El título de Mateo tiene un profundo significado para la familia de María Cuéllar. Representa la culminación de años de sacrificio, resiliencia y la posibilidad de que las nuevas generaciones accedan a mejores oportunidades. Para María, va más allá de un logro académico individual: es la realización del anhelo de construir un futuro mejor para sus hijos, tras haber superado el desplazamiento y las dificultades económicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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