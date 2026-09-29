Lo que debía ser una noche de música y entretenimiento terminó en tragedia para José Elver Palencia, oriundo del corregimiento de Maito, en Tarqui, Huila, quien falleció mientras asistía a un concierto en la Concha Acústica de Garzón.

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Palencia había viajado hasta el municipio para disfrutar de la programación del evento, que contaba con las presentaciones de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez. Sin embargo, en medio de la jornada sufrió una emergencia que preocupó entre los asistentes.

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Según las versiones preliminares conocidas entre algunas personas que estaban en el lugar, el hombre se encontraba consumiendo un chorizozo cuando habría sufrido un episodio de atragantamiento. Al perder el conocimiento, fue auxiliado por quienes se encontraban cerca y posteriormente trasladado a un centro médico.

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José Elver Palencia fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl de Garzón, donde recibió atención médica. Pese a las maniobras del personal de salud, el hombre habría llegado al centro asistencial sin signos vitales.

Durante los procedimientos de reanimación, al parecer, los médicos encontraron una cantidad considerable de contenido alimenticio en sus vías respiratorias, situación que estaría relacionada con la hipótesis de un atragantamiento. Sin embargo, las circunstancias exactas de su fallecimiento deberán ser determinadas mediante las verificaciones médicas correspondientes.

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