Una jornada deportiva terminó en tragedia este domingo 27 de septiembre en zona rural de Alejandría, Antioquia, luego de que un participante del Trail Running ‘El Paso del Arriero’ muriera durante el desarrollo de la competencia.

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El joven fue identificado como Rodolfo Morales de 20 años, residente de la vereda Los Medios, en el municipio de San Rafael, según información reportada por Mi Oriente con base en datos entregados por autoridades locales.

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De acuerdo con los reportes preliminares, Morales se encontraba realizando uno de los recorridos cuando ingresó a un afluente ubicado en inmediaciones de la cascada Velo de la Novia. Posteriormente, no habría vuelto a salir a la superficie.

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Tras conocerse la emergencia, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Alejandría se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de búsqueda y rescate. Según informó El Colombiano, fue necesario solicitar apoyo especializado para realizar las labores subacuáticas. Después de varias horas de búsqueda, los organismos de socorro localizaron y recuperaron el cuerpo sin vida de Morales durante la tarde del domingo.

Por ahora, las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho deberán ser establecidas por las autoridades.

Este lunes 28 de septiembre, el Comité Organizador del Trail Running ‘El Paso del Arriero’ emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento de Morales durante la actividad. La organización expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al participante y aseguró que el caso será objeto de la investigación correspondiente.

Asimismo, manifestó su disposición para entregar la información que sea requerida por las autoridades y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. El comité también hizo énfasis en que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación.

¿Cómo estaba planteada la carrera?

La información publicada previamente en la página oficial del evento indica que la competencia contemplaba recorridos de 2K, 5K, 10K y 15K, con diferentes categorías de edad.

Las pruebas de 10K y 15K estaban dirigidas a participantes entre los 17 y 70 años, mientras que las categorías de menor distancia tenían otros rangos establecidos. Todas las competencias tenían previsto comenzar a las 6:00 de la mañana.

El reglamento también advertía sobre diferentes riesgos relacionados con el trail running, entre ellos caídas, lesiones, deshidratación, cambios repentinos del clima y las características propias de terrenos naturales, como barro, piedras, raíces y pendientes.

Entre las condiciones mencionadas también estaban los pasos por ríos, situación que tomó relevancia después de la emergencia registrada durante la jornada.

La Alcaldía de Alejandría había promocionado previamente la actividad como una travesía por diferentes escenarios naturales del municipio. En una publicación realizada en mayo, la administración municipal destacó los caminos, bosques y cascadas que formarían parte de los recorridos.

Por su parte, la página oficial del evento explicaba que la competencia buscaba conectar el deporte con la historia de los antiguos caminos utilizados por los arrieros para atravesar las montañas y transportar mercancías.

De ahí surgió el concepto de ‘El Paso del Arriero’, presentado por la organización como algo más que una carrera de trail running.

Después de conocerse la muerte de Morales, Leidy Tatiana Cartagena Valderrama, quien aseguró haber asistido a la jornada para acompañar a tres amigos que participaban en la competencia, publicó un mensaje en Facebook acompañado de una fotografía junto al joven.

Cartagena señaló que dos de sus amigos regresaron a casa, mientras que Morales falleció durante la actividad.

En su publicación manifestó preocupación por las condiciones de seguridad que deben existir en competencias desarrolladas en escenarios naturales y planteó la necesidad de evaluar diferentes situaciones de riesgo cuando los recorridos incluyen ríos u otros obstáculos.

También hizo referencia a versiones atribuidas a algunos participantes, según las cuales una persona habría ingresado al río y posteriormente no habría vuelto a salir.

La mujer pidió revisar aspectos relacionados con los cruces en balsa, la capacidad de estos espacios y la atención de situaciones que involucren a personas que no sepan nadar. No obstante, aclaró que su intención no era señalar o responsabilizar a una persona o entidad específica.

Su llamado estuvo dirigido a la Alcaldía de Alejandría, los organizadores, organismos de socorro y participantes, con el propósito de fortalecer los protocolos de seguridad y la comunicación durante este tipo de eventos.

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En las redes sociales de Morales quedaron registros de su participación en diferentes actividades deportivas. Una de sus publicaciones más recientes corresponde a 2025, cuando participó en ‘Corre por el Agua’, experiencia que describió como una oportunidad para compartir con amigos y motivarse mutuamente.

“Más que una carrera, es compartir con amigos, aquellos que darán lo mejor y te motivan a dar lo mejor… Una experiencia más y de las más bonitas”, escribió en aquella ocasión.

Tras conocerse su muerte, varias personas han dejado mensajes de solidaridad en sus redes sociales. Por ahora, las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente durante la competencia y determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del participante.

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