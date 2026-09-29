En medio de casos aterradores en Colombia, el robo de un teléfono móvil en Cali permitió descubrir un escalofriante caso de violencia sexual contra una niña y posible tráfico de pornografía infantil. Los hechos emergieron cuando un delincuente examinó el contenido del dispositivo sustraído.

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El autor del hurto consiguió desbloquear el ‘smartphone’ y halló en la galería imágenes y grabaciones de contenido sexual que involucraban a la dueña del aparato con una menor de tan solo nueve años. El material resultó ser de naturaleza abusiva.

Conmocionado por lo visto, el ladrón difundió los videos en plataformas digitales como mecanismo de repudio y alerta social. Esta difusión posibilitó que la Fiscalía General de la Nación recopilara las evidencias e iniciara pesquisa por agresiones sexuales a menores.

Los investigadores siguieron la señal del equipo robado hasta el barrio Eduardo Santos en Cali. En ese lugar ubicaron la residencia de la mujer que figuraba en las grabaciones y ejecutaron su aprehensión por los hechos expuestos públicamente con el presunto abuso a menor de edad.

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Durante el registro de la propiedad, dos hijos de mayor edad de la mujer reconocieron a la menor de los videos como su hermana. Los jóvenes también manifestaron que su progenitora los habría agredido físicamente en múltiples ocasiones dentro de la casa.

El material analizado por la Fiscalía tiene varios videos, donde la mujer obliga a su hija a que tenga relaciones íntimas de tipo oral, posteriormente ella hace lo mismo con la menor, por lo que en la imputación de cargos se le formuló acceso carnal violento, según indicó Semana.

La fiscal 122 seccional Cali, Ana Yensy Salgado Fiscal, expuso durante la audiencia de formulación de cargos todas las evidencias reunidas contra la mujer. Las pruebas comprenden múltiples grabaciones que registran los abusos sexuales repetidos contra la menor.

Las autoridades indagan además si este material hallado en el móvil robado se distribuía y comerciaba en plataformas virtuales o redes sociales. Esta línea de pesquisa podría incrementar sustancialmente los cargos criminales contra la detenida.

Ariel Emilio Cortés, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló que durante 2025 se registraron cerca de 16.000 casos de delitos sexuales contra menores de 17 años en el país.

Las cifras muestran, además, una marcada diferencia entre las víctimas. De acuerdo con el funcionario, aproximadamente el 80 % corresponde a mujeres, mientras que los hombres representan cerca del 20 % de los casos.

Este episodio demuestra cómo la delincuencia habitual puede revelar crímenes mucho más atroces escondidos en aparatos electrónicos. La tecnología posibilita tanto la ejecución de ilícitos como su posterior hallazgo por entidades judiciales.

La Fiscalía sostiene abierta la pesquisa para establecer si existen más afectados o si el contenido fue mercadeado. El procedimiento legal prosigue mientras la mujer permanece recluida en un centro penitenciario de Cali.

¿Qué hacer si se halla material delictivo en un celular en Colombia?

El hallazgo fortuito de archivos ilegales, evidencias cibernéticas o contenidos sospechosos en un dispositivo móvil exige actuar con cautela y celeridad.

La primera instrucción fundamental consiste en evitar manipular, reenviar, descargar o borrar cualquier archivo almacenado dentro del teléfono móvil encontrado.

Alterar los registros digitales puede modificar los metadatos de los archivos y entorpecer las posteriores investigaciones forenses de los peritos judiciales.

Si el celular está encendido, conserve el equipo en ese estado y evite ingresar contraseñas o patrones de bloqueo para mantener la cadena de custodia.

Acuda de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento los hechos mediante una denuncia verbal o escrita.

Asimismo, la Policía Nacional dispone del Centro Cibernético Policial y la plataforma virtual CAI Virtual para reportar delitos informáticos o contenidos ilícitos.

Al entregar el dispositivo a los investigadores, manifieste detalladamente cómo, cuándo y bajo qué circunstancias llegó el teléfono a sus manos.

Los ciudadanos también pueden acudir a las instalaciones de la Sijín o el CTI para entregar físicamente el aparato electrónico hallado.

Bajo ninguna circunstancia intente chantajear, confrontar a los involucrados ni divulgar las imágenes o documentos alojados en la memoria del dispositivo.

Difundir material delictivo, especialmente contenido relativo a menores de edad o pornografía infantil, constituye un delito grave contemplado en el Código Penal.

Conserve el comprobante oficial de la denuncia realizada ante los organismos competentes para proteger su responsabilidad jurídica personal durante el proceso penal.

Actuar con responsabilidad ciudadana facilita el trabajo de los peritos forenses y contribuye eficazmente al esclarecimiento de conductas punibles en Colombia.

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