Por: Portal Bogotá

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Una menor de cinco años fue rescatada en dramáticas condiciones de una vivienda en un tercer piso del barrio Caldas, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. El caso fue atendido gracias al llamado oportuno de la comunidad, que alertó sobre la situación ante el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, dedicado a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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De acuerdo con la información oficial citada por la Alcaldía de Bogotá, los primeros en llegar al lugar fueron uniformados de la Policía de Bogotá adscritos al CAI Brasilia. Los agentes encontraron a la niña asomada por la ventana de la vivienda, desde donde pedía ayuda al estar sola y bajo condiciones que comprometían su bienestar. La menor manifestó estar en situación de hambre y los agentes evidenciaron un estado precario de aseo. Datos suministrados por la comunidad indicaron que sus padres habrían salido desde horas de la tarde, dejando a la menor encerrada con la puerta asegurada.

Ante la imposibilidad de acceder por la entrada principal, los uniformados contactaron al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Los bomberos acudieron rápidamente y, empleando una escalera, lograron llegar a la ventana donde se encontraba la niña, asegurando su rescate sin mayores complicaciones. La operación se realizó garantizando la integridad de la menor y la de los rescatistas.

Una vez a salvo, se activó de inmediato la ruta de atención integral que establecen los protocolos de protección. La menor fue entregada a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia, que la trasladó al Centro Especializado Revivir. Allí se dio inicio a un proceso encaminado a restablecer sus derechos y garantizar su bienestar futuro, siguiendo las herramientas legales y asistenciales vigentes.

Las autoridades, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, reafirman la importancia de que padres y cuidadores cumplan su deber de protección y cuidado con los menores de edad. Asimismo, insisten en denunciar cualquier indicio de vulneración a estos derechos utilizando la Línea de Emergencias 123, recurso clave para iniciar sanciones y procesos investigativos correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de la niña en Bosa, Bogotá, según las autoridades?

El rescate de la menor en el barrio Caldas fue coordinado inicialmente por la Policía de Bogotá al recibir un reporte ciudadano. Los uniformados, ante la imposibilidad de ingresar por la puerta cerrada, solicitaron apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos. Con una escalera, los bomberos lograron llegar a la ventana del tercer piso donde estaba la niña y, de manera segura, concretaron el rescate. Posteriormente, la Policía la trasladó para garantizar la restitución de sus derechos, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Qué pasos tomaron las autoridades tras rescatar a la menor en Bogotá?

Luego del rescate, las autoridades activaron la ruta de atención integral prevista para estos casos. Entregaron a la niña a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia, que la remitió al Centro Especializado Revivir. Allí se inició el acompañamiento necesario para garantizar sus derechos y bienestar, según lo reportado por la Alcaldía de Bogotá y las entidades participantes en el rescate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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