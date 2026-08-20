Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ enfoca sus esfuerzos en el bienestar y derechos de los niños, niñas y adolescentes en la capital. Una muestra de la importancia de la vigilancia comunitaria se vivió recientemente cuando un llamado fue determinante para salvar a una menor de cinco años en el barrio Caldas, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, fue la reacción de la comunidad la que permitió alertar a las autoridades, tras escuchar los llamados de auxilio de la niña que se encontraba sola en una vivienda, en un tercer piso.

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La Policía de Bogotá, en colaboración con el CAI Brasilia, arribó al lugar y encontró a la niña asomada por la ventana, pidiendo ayuda. El estado de la menor era preocupante: presentaba evidentes carencias en su higiene y manifestó que no había comido. Según la información recopilada por los uniformados y residentes del sector, los padres habrían salido desde horas de la tarde y asegurado la puerta por dentro, dejando a la menor encerrada.

Ante la imposibilidad de acceder por la entrada principal, la Policía solicitó apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Mediante una maniobra efectuada con una escalera, los equipos de emergencia lograron alcanzar la ventana y rescatar a la niña de manera segura, según reportes compartidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Tras el rescate, la ruta de atención integral a menores de edad fue activada de inmediato. La patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia llevó a la menor al Centro Especializado Revivir, donde actualmente se adelanta el proceso para salvaguardar y garantizar el restablecimiento de sus derechos. Desde la Policía de Bogotá y demás autoridades, se insiste en el llamado a padres y cuidadores para que velen en todo momento por el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.

Para cualquier situación sospechosa o riesgo para menores en Bogotá, se reitera la importancia de comunicarse con la Línea de Emergencias 123, mecanismo fundamental para reportar hechos contrarios a la convivencia e iniciar los procesos correspondientes para la protección de los menores y la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue rescatada la niña de cinco años en el barrio Caldas de Bosa?

La menor fue rescatada gracias a la intervención de la Policía de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, luego de que la comunidad reportara que la niña pedía ayuda desde la ventana de un tercer piso. Al no poder ingresar por la puerta principal, los bomberos utilizaron una escalera para llegar hasta la ventana y ponerla a salvo. El caso fue reportado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Qué acciones tomó la Policía de Bogotá tras el rescate de la menor?

Después del rescate, la Policía de Bogotá activó la ruta de atención integral. La niña fue entregada a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia y trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se inició el proceso para restablecer sus derechos y garantizar su protección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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