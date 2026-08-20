Por: Portal Bogotá

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La Región Metropolitana llevará a cabo la Mesa Temática de Energía del Ágora Metropolitana, un espacio de participación que busca reunir a habitantes urbanos, rurales y representantes del sector productivo para conversar sobre el acceso y la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas combustible. Esta cita se realizará en el salón Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca, a partir de las 9:00 a. m. del 28 de agosto. Allí, personas procedentes de distintos municipios del departamento, especialmente de Soacha y Fusagasugá, tendrán la oportunidad de dialogar y aportar propuestas.

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Durante la jornada, se conformarán mesas de diálogo en las que los asistentes identificarán las principales dificultades que afrontan en sus territorios respecto a estos servicios fundamentales. Desde una mirada regional, se busca construir iniciativas colectivas de carácter regional que puedan ir desde la mejora del alumbrado en sectores específicos, la creación de redes que integren varios municipios, hasta la elaboración de recomendaciones de política pública que el Consejo Regional podría presentar incluso ante el Gobierno Nacional.

La importancia de este encuentro radica en las marcadas desigualdades energéticas de la región. Según datos presentados, en 2024 unas 436.000 viviendas de Bogotá y Cundinamarca permanecían sin acceso a energía eléctrica. La brecha entre lo urbano y lo rural es visible: mientras en Bogotá las interrupciones del servicio suman solamente tres horas al año, en Cundinamarca llegan a 20 horas, lo que perjudica de manera directa a hogares, comercios e industrias. A esto se suma el aumento del precio del gas natural, que entre 2022 y 2025 subió más del 73 %, incrementando costos tanto para las familias como para el sector productivo. Además, la expansión de la red nacional de transmisión registra demoras de hasta diez años, lo que retrasa la llegada de nuevas industrias y grandes proyectos como el Metro y el Regiotram.

En este contexto, la Región Metropolitana, en cumplimiento de la Ley 2199 de 2022, no tiene a su cargo la generación de energía ni la fijación de tarifas; su función es coordinar y planear junto a los municipios, facilitar la implementación de proyectos en zonas prioritarias y acompañar técnicamente a las administraciones locales, asegurando que las propuestas ciudadanas lleguen al Consejo Regional. Según Luis Lota, director de la Región Metropolitana, este espacio tiene un impacto real ya que busca cerrar las brechas existentes y fomentar el desarrollo regional a través de redes de energía confiables.

La participación en la Mesa Temática de Energía del Ágora Metropolitana está abierta a todos los ciudadanos, organizados o no, de Bogotá y Cundinamarca. Durante el evento, se elegirán representantes de grupo y voceros, quienes podrán llevar las conclusiones a la Asamblea Regional Ciudadana. Las inscripciones están disponibles en línea para quienes deseen sumarse a este proceso colectivo.

¿Qué retos energéticos enfrenta Bogotá y Cundinamarca en 2024?

En 2024, Bogotá y Cundinamarca enfrentan retos cruciales como la falta de acceso a energía eléctrica en 436.000 viviendas, marcadas diferencias en la continuidad del servicio entre áreas urbanas y rurales, un notable incremento en el precio del gas natural, junto a demoras prolongadas en la ampliación de la red de transmisión nacional. Estos desafíos afectan no solo la calidad de vida de los habitantes, sino también la competitividad de los sectores productivos.

¿Qué funciones cumple la Región Metropolitana en los servicios de energía?

De acuerdo con la Ley 2199 de 2022, la Región Metropolitana no genera energía ni determina tarifas. Su tarea consiste en coordinar y planificar junto con los municipios, apoyar la llegada de proyectos de redes a las zonas más necesitadas y trasladar las propuestas de la ciudadanía al Consejo Regional, con el fin de promover soluciones a los desafíos energéticos de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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