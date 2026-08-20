Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha iniciado un proceso de actualización de medidores de agua en diferentes sectores de la ciudad, buscando mejorar la precisión y confiabilidad en la medición del consumo por parte de los usuarios. Esta modernización surge como respuesta a los avances tecnológicos y la aparición de nuevos equipos con características superiores, que permiten cuantificar el uso del recurso hídrico de manera más exacta, de acuerdo con la entidad responsable.

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El proceso, según EAAB, no implica necesariamente que los medidores anteriores estén averiados. Más bien, la actualización se debe a la necesidad de adecuarse a tecnologías modernas, lo que puede traducirse en una facturación más justa y un mayor control tanto para el usuario como para la empresa. Todo el procedimiento está debidamente reglamentado y consta de varias etapas: primero, se notifica previamente al usuario; en seguida, se efectúa una visita de verificación; luego, se programa la fecha para el cambio del equipo; posteriormente, los técnicos de la empresa realizan la instalación y las pruebas de funcionamiento, y finalmente, se firma el acta de recibido a satisfacción.

La EAAB subraya que el reemplazo no es inmediato, sino que debe ser programado con antelación. Los usuarios que deseen coordinar la instalación pueden comunicarse a través de los canales oficiales o el correo electrónico estipulado para este fin. Así mismo, la empresa aclara que solo quienes reciban la notificación oficial serán incluidos en esta etapa de modernización.

En cuanto a la posibilidad de adquirir el propio medidor, la EAAB indica que es viable mientras se cumplan las especificaciones técnicas y cuente con la aprobación correspondiente de la empresa. En tal caso, el dispositivo pasa a ser propiedad del usuario. Además, si lo desea, puede financiar el valor del nuevo medidor a través de la factura del servicio de agua.

Esta estrategia de modernización contempla el reemplazo de 319.000 medidores en todo Bogotá, siendo la primera fase un piloto que abarca 11.000 unidades en las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén, según la información divulgada por la propia empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la EAAB realiza la actualización de medidores de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha emprendido este proceso principalmente para aprovechar la evolución tecnológica y asegurar una medición más precisa y confiable del consumo de agua, evitando así errores en la facturación y brindando mayor transparencia a los usuarios, de acuerdo con la entidad.

¿Cómo es el proceso para que un usuario en Bogotá cambie su medidor de agua con la EAAB?

El procedimiento consiste en una notificación previa al usuario, seguida por una visita de verificación, programación de la instalación, cambio del equipo, pruebas de funcionamiento y la entrega de un acta de recibido. La empresa señala que el usuario puede acordar la fecha del cambio y solo aquellos previamente notificados serán parte de la actualización en esta etapa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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