Por: Portal Bogotá

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Una menor de cinco años fue rescatada en el barrio Caldas, localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, luego de que miembros de la comunidad alertaran sobre su situación de vulnerabilidad. El caso fue identificado gracias al trabajo de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', una estrategia que se centra en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la capital colombiana, según la información divulgada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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De acuerdo con el reporte, la alerta de los vecinos motivó la intervención de la Policía de Bogotá, específicamente del Centro de Atención Inmediata (CAI) Brasilia, cuyo personal acudió rápidamente al lugar. Al llegar, los uniformados encontraron a la niña asomada por una ventana del tercer piso, desde donde pedía auxilio. Según relataron los ciudadanos del sector, la menor había sido dejada sola en la vivienda desde horas de la tarde, mientras la puerta permanecía asegurada, impidiendo el acceso desde el exterior.

La menor estaba en condiciones precarias de higiene y manifestó que no había recibido alimento durante el tiempo que estuvo sola, situación que agravaba su estado de vulnerabilidad. Ante la imposibilidad de ingresar por la puerta, los policías solicitaron apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes, con una escalera, lograron llegar hasta la ventana y efectuar el rescate de manera segura.

Posteriormente, se implementó la ruta de atención integral destinada a proteger los derechos de la infancia. La patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia asumió el cuidado de la niña, llevándola al Centro Especializado Revivir para darle protección y garantizar el restablecimiento pleno de sus derechos, según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia mediante sus redes sociales.

Las autoridades han reiterado la importancia de que padres y cuidadores sean responsables con el bienestar de los menores y recordaron a la comunidad la posibilidad de reportar cualquier situación irregular a través de la Línea de Emergencias 123.

¿Cómo se activó la ruta de atención para la niña rescatada en Bosa?

Tras el rescate de la menor, la Policía de Bogotá y la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia pusieron en marcha la ruta de atención integral. Esto incluyó el traslado de la niña al Centro Especializado Revivir, una institución encargada de restituir los derechos vulnerados y ofrecer protección a personas menores de edad afectadas por situaciones similares.

¿Qué debe hacer la comunidad frente a casos de abandono de menores en Bogotá?

Las autoridades sugieren denunciar de inmediato cualquier hecho contrario a la protección de la niñez a través de la Línea de Emergencias 123. La participación de la comunidad es fundamental para que las entidades responsables actúen oportunamente y garanticen la seguridad de niños, niñas y adolescentes en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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