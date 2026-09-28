Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Sebastián Oliveros dejaría la dirección técnica del Deportes Tolima, luego de una corta gestión que apenas alcanzó tres meses, de acuerdo con información confirmada por el periodista Pipe Sierra. La llegada de Oliveros al banquillo del equipo de Ibagué se produjo el 2 de julio de 2026, tras la salida de Lucas González. Durante su ciclo, le correspondió liderar al Tolima en tres frentes: la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Libertadores, asumiendo la responsabilidad en una agenda compleja.

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El inicio de Oliveros fue auspicioso, ya que debutó con una victoria en la Copa BetPlay frente a Deportes Quindío. Luego, en el torneo local, el equipo sumó triunfos ante adversarios como Junior, Alianza, Inter Bogotá, Cúcuta y Llaneros, logrando además empates significativos frente a Bucaramanga y América. Estos resultados le daban inicialmente estabilidad a su proceso y esperanza a la hinchada para una campaña exitosa.

No obstante, el panorama cambió para Oliveros y su equipo en las fechas más recientes, pues Deportes Tolima acumuló cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga BetPlay. En esa racha negativa, enfrentó derrotas ante Santa Fe y Once Caldas, sumadas a empates con América y Fortaleza. Especialmente doloroso fue el empate 2-2 contra Fortaleza, en el que Tolima ganaba 2-1 y sufrió la igualdad en los minutos de adición, un desenlace que generó frustración tanto en el plantel como en la afición.

En el plano internacional, Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Independiente del Valle, un golpe fuerte en las aspiraciones del club. A nivel nacional, la eliminación de la Copa BetPlay nuevamente ante Deportes Quindío completó el mal momento. Frente a estos resultados acumulados, la posición de Oliveros se volvió insostenible para muchos observadores, a pesar de sus declaraciones tras el reciente empate en las que manifestó: “Yo sigo al frente”.

En este contexto de incertidumbre y esperando la confirmación oficial del club, desde ya han comenzado a circular nombres de posibles sucesores para asumir el reto de dirigir al Deportes Tolima en lo que resta de la temporada.

¿Por qué Sebastián Oliveros dejaría la dirección técnica de Deportes Tolima?

La salida de Sebastián Oliveros se explicaría principalmente por la seguidilla de malos resultados tanto en la Liga BetPlay, donde Tolima acumuló cuatro partidos consecutivos sin ganar, como en los torneos de eliminación directa: fue eliminado de la Copa Libertadores por Independiente del Valle y de la Copa BetPlay ante Deportes Quindío. Estos factores debilitaron su posición y condujeron a que el club considere su reemplazo, según lo informado por Pipe Sierra.

¿Quiénes suenan como posibles reemplazos de Sebastián Oliveros en Tolima?

Según la información conocida, ya se mencionan diversos nombres para sustituir a Sebastián Oliveros, aunque el club aún no anuncia oficialmente a un nuevo entrenador. La baraja de posibles reemplazos comienza a perfilarse mientras la directiva del Tolima define quién será el encargado de liderar el proyecto tras la posible salida de Oliveros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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