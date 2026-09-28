Cuando decidí empezar a hacer running, cometí un error bastante fácil: comencé a mirar todo lo que utilizan los corredores que llevan años entrenando.

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Relojes GPS, audífonos deportivos, cinturones para llevar agua, medias especiales, camisetas técnicas, gafas, geles… la lista parecía interminable.

Entonces me hice una pregunta mucho más sencilla: ¿qué necesito realmente para salir a correr por primera vez?

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La respuesta terminó siendo bastante más corta.

Lo primero: unos buenos tenis

Si hay algo en lo que sí tendría cuidado desde el principio es en los tenis para correr.

No se trata necesariamente de comprar el modelo más costoso, sino de encontrar un calzado diseñado para running, que se ajuste bien al pie y resulte cómodo. También hay que tener en cuenta dónde se va a correr: no es lo mismo hacerlo principalmente sobre asfalto que en terrenos de montaña.

Para alguien que empieza en ciudad, buscaría unos tenis de running para asfalto y probaría diferentes modelos antes de decidir.

La comodidad debería pesar más que comprar simplemente el modelo que está de moda.

Ropa deportiva: no necesita un armario nuevo

La segunda compra sería mucho más sencilla: una camiseta deportiva y un short o pantalón cómodo.

No hace falta comprar prendas extremadamente técnicas para comenzar. Lo importante es que permitan moverse con libertad y que gestionen bien el sudor.

Las prendas fabricadas con materiales sintéticos o lana merino pueden ayudar a manejar la humedad, mientras que el algodón tiende a retenerla. También tendría en cuenta la ropa interior y, si aplica, un brasier deportivo con el nivel de soporte adecuado, porque correr es una actividad de impacto.

Unas buenas medias pueden evitar una molestia

Este fue uno de esos detalles que fácilmente habría pasado por alto. Las medias para running están diseñadas para gestionar la humedad y reducir problemas como las ampollas. Las de materiales sintéticos o mezclas de lana pueden ser una alternativa más apropiada que las de algodón para correr.

No tienen que ser las más caras. Simplemente deben quedar bien, no moverse demasiado y resultar cómodas dentro del tenis.

¿Necesito un reloj GPS?

Aquí decidí frenar. Un reloj GPS puede ser muy útil para registrar distancia, ritmo, tiempo y otros datos del entrenamiento, pero no es necesario para empezar.

De hecho, una de las recomendaciones para principiantes es no preocuparse inicialmente por llenar el equipo de dispositivos electrónicos. Para las primeras sesiones, el celular puede ser suficiente si quiero registrar la actividad.

Después, si descubro que realmente me gusta correr y quiero entrenar con objetivos específicos, ahí sí tendría sentido mirar un reloj deportivo.

¿Y el agua?

Depende de cuánto tiempo vaya a correr.

Para sesiones cortas, no necesariamente necesito salir cargado con una mochila de hidratación. Una botella de mano, un cinturón o incluso planear una ruta donde pueda encontrar agua pueden ser alternativas.

Para entrenamientos más largos, sí puede tener sentido utilizar un cinturón, botella o chaleco de hidratación. Lo importante es no comprar un sistema de hidratación enorme para salir a correr 20 minutos.

Lo demás puede esperar

Después aparecen todos esos accesorios que hacen que empezar a correr parezca una inversión enorme.

Audífonos deportivos, gafas, gorra, reloj GPS, cinturón, mochila de hidratación, luces o incluso accesorios específicos para diferentes condiciones climáticas pueden ser útiles, pero no todos son necesarios desde el primer día.

Por ejemplo, si voy a correr de noche, una luz frontal o elementos reflectivos adquieren mucha más importancia por seguridad. Si voy a entrenar bajo lluvia, una chaqueta ligera puede ser una compra más lógica. El equipo debería adaptarse al tipo de entrenamiento y al entorno.

Al final, mi lista para empezar quedó bastante corta:

Tenis específicos para running

Camiseta deportiva

Short, pantaloneta o legging

Medias adecuadas para correr

Celular , si quiero registrar las primeras sesiones

, si quiero registrar las primeras sesiones Agua, especialmente si la duración o las condiciones lo requieren

Y nada más.

Después de todo, entendí que empezar a correr no consiste en parecer corredor desde el primer día. Consiste en tener lo necesario para salir, sentirse cómodo y querer volver a hacerlo.

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