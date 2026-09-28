Por: Gol Caracol

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Italia y Colombia, después de ver frustradas sus aspiraciones de llegar a la final del Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026, aún conservan una meta importante: colgarse la medalla de bronce en este prestigioso certamen. Ambas selecciones, tras caer respectivamente ante España y República Popular Democrática (RPD) de Corea en semifinales, volverán a enfrentarse este sábado, 26 de septiembre, en el estadio municipal LKS Lodz, para definir el tercer puesto y cerrar con honor su participación mundialista.

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El recorrido de Italia ha llamado la atención, pues regresó a un Mundial Femenino Sub-20 luego de doce años de ausencia y superó las expectativas de muchos. Esta vez, el conjunto italiano, apodado Azzurrine, no solo logró avanzar más allá de la fase de grupos —algo que nunca había conseguido en ediciones anteriores—, sino que también sumó su primera victoria en la competición al doblegar a Estados Unidos 2-1 en el arranque del torneo. Posteriormente, empató frente a Japón 2-2 y superó a la República de Corea 3-1 en los cuartos de final, lo que permitió a varias futbolistas italianas destacar con actuaciones relevantes, según información confirmada en el reporte oficial del evento.

Por su parte, Colombia que dirige Carlos Paniagua, vivió un torneo histórico. Su debut contra Costa Rica terminó con una victoria por 3-1, impulsando el ánimo y la confianza del grupo. Poco después, en un partido dramático, las colombianas eliminaron a la anfitriona Polonia en los minutos finales en octavos de final y repitieron la hazaña ante Nigeria en cuartos, ambos encuentros definidos por 1-0. Estas actuaciones le permitieron al equipo tricolor lograr lo que no pudo hace dos años en casa: alcanzar las semifinales mundiales, hecho confirmado por reportes de Gol Caracol y declaraciones del propio entrenador.

Ahora, tanto Italia como Colombia tienen la posibilidad de obtener su primera medalla mundialista en la categoría sub-20. La capitana italiana, Azzurra Gallo, expresó el sentimiento de su plantel tras perder ante España: "Fuimos un equipo unido hasta el final. Creíamos que podíamos lograrlo, pero España fue simplemente superior. Estoy orgullosa de lo que conseguimos y ahora lo daremos todo para traer una medalla a casa". De igual forma, Paniagua recalcó la relevancia de este partido para Colombia: "Tenemos otra gran oportunidad de luchar por el tercer lugar el sábado. Mantendremos el mismo compromiso, el mismo espíritu de lucha y el orgullo de representar a Colombia".

El partido por el tercer puesto entre Colombia e Italia se jugará este sábado 26 de septiembre, a las 11:00 a.m. (hora colombiana), en el estadio Miejski LKS de Lodz, Polonia, y podrá verse a través de Caracol Televisión, golcaracol.com y la plataforma DITU.

¿Cuándo y dónde ver el partido Colombia vs. Italia en el Mundial Femenino Sub-20?

El partido por el tercer puesto entre Colombia e Italia en el Mundial Femenino Sub-20 se jugará el sábado 26 de septiembre, a las 11:00 a.m. (hora de Colombia), en el estadio Miejski LKS, ubicado en Lodz, Polonia. La transmisión estará disponible a través de Caracol Televisión, su portal web golcaracol.com y la plataforma DITU.

¿Cómo fue el camino de Colombia e Italia hasta la final por el tercer puesto en el Mundial Femenino Sub-20?

Colombia comenzó el torneo venciendo a Costa Rica 3-1, luego derrotó a Polonia y Nigeria, ambos partidos con marcador 1-0, alcanzando así las semifinales por primera vez desde el torneo anterior. Italia impresionó al ganar a Estados Unidos (2-1), empatar con Japón (2-2) y vencer a República de Corea (3-1), logrando superar la fase de grupos y avanzar hasta la semifinal, logros inéditos para su selección en esta competencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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