Por: Caracol TV

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Zinedine Zidane, el seleccionador de Francia, minimizó las dificultades que enfrentó su equipo en su estreno en el banquillo al enfrentarse contra Turquía. A pesar de que el conjunto francés no logró una victoria en ese primer partido bajo su dirección, Zidane reconoció la necesidad de mejorar y se mostró seguro de que lograrán progresar en los próximos encuentros, según recogió Noticias Caracol.

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Durante la rueda de prensa previa al segundo enfrentamiento de la Liga de las Naciones, que será contra Bélgica, Zidane expresó su visión sobre el proceso de adaptación que está viviendo el plantel. Destacó varios puntos clave para fortalecer la idea de juego del equipo francés:“Tenemos que mejorar y vamos a mejorar. La idea es recuperar el balón lo antes posible, tener el balón, correr con el balón, no sin él.”

Zidane, conocido popularmente como ‘Zizou’, explicó además que estos primeros días de concentración han estado marcados por el conocimiento mutuo, ya que debido al calendario apretado de compromisos apenas ha habido tiempo para entrenar: “Estos primeros días de concentración están sirviendo sobre todo para conocerse porque apenas hay tiempo de entrenar.”

El director técnico señaló que, aunque el tiempo es corto, el propósito esencial es claro para todos los convocados: “El objetivo es preparar los partidos y ganarlos. Somos competidores, queremos ganar.” Así, remarcó la importancia de competir al máximo nivel desde el comienzo, una exigencia natural en selecciones nacionales donde los resultados suelen ser el principal parámetro de evaluación.

Zidane también aprovechó para enviar un mensaje a sus jugadores, subrayando el valor de la experiencia en la selección gala y la rapidez con la que pasa el tiempo en el fútbol profesional: “El fútbol va muy deprisa, yo tengo 54 años y ya no puedo jugar, les digo que disfruten cada instante, porque pasa volando. La selección francesa es muy hermosa, hay que vivirla.” Con estas palabras, el técnico apeló tanto al compromiso como al disfrute dentro del plantel.

De acuerdo con Noticias Caracol, la convivencia es positiva dentro del equipo, lo que para Zidane es un factor determinante para sostener las aspiraciones de victoria en próximos partidos de la Liga de las Naciones.

¿Qué cambios plantea Zinedine Zidane para la selección de Francia en la Liga de las Naciones?

Zinedine Zidane explicó que su enfoque está en recuperar el balón rápidamente, mantener la posesión y buscar que los jugadores corran con el balón, no sin él. El técnico resaltó la importancia de que la plantilla se conozca mejor en estos primeros días y de prepararse para ganar cada partido, con el objetivo de fortalecer la competitividad y el desempeño del equipo en la Liga de las Naciones.

¿Por qué Zinedine Zidane destaca la convivencia en la selección de Francia?

Según expresó Zidane y recogió Noticias Caracol, la buena convivencia en el grupo es clave para el funcionamiento interno del equipo. Para el técnico, este ambiente positivo favorece el conocimiento mutuo, contribuye a la preparación adecuada de los partidos y ayuda a consolidar la unidad del grupo en la exigente ruta de la selección francesa en la Liga de las Naciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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