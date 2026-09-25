Por: Portal Bogotá

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La Bimbo Global Race, reconocida como la carrera con sentido social más grande del mundo, regresa a Colombia el domingo 27 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información oficial, cerca de 11.000 personas participarán en esta edición, recorriendo las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros, con punto de encuentro en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, en Bogotá. La jornada deportiva comienza desde las 7:00 a. m., momento en el que se habilitarán los accesos principales, ubicados sobre la calle 63 y la carrera 60, recomendándose llegar una hora antes del inicio para evitar contratiempos.

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La organización resalta la importancia de portar la camiseta oficial del evento y el número de competencia visible en el frente. Las vías del recorrido permanecerán habilitadas hasta las 11:30 a. m., con aperturas progresivas conforme pase la cola de carrera. En cuanto a logística, se dispondrá de una zona de guardarropa en el costado occidental de la Plaza de Eventos, con horario de atención de 7:00 a. m. a 12:00 m. Los paquetes no reclamados serán trasladados a las oficinas de Correcaminos de Colombia y, después del 9 de octubre, donados en beneficio de entidades sociales.

Entre las recomendaciones de la organización para la Bimbo Global Race destacan: consultar al médico antes de inscribirse, diligenciar correctamente la información del dorsal y acatar las indicaciones del personal del evento. Se enfatiza en la seguridad, solicitando auxilio inmediato a corredores que tengan problemas de salud y reportando cualquier irregularidad a la Policía de Bogotá o a los organizadores. Para quienes acudan con animales de compañía, deberán mantenerlos bajo control, con correa y agua disponible, ubicándose al final del carril de salida.

La preparación física y alimentaria es crucial: se recomienda consumir legumbres, arroz, pasta, verduras y frutas, disminuir carnes rojas y evitar fritos y dulces procesados. Mantener una hidratación adecuada y participar en las sesiones de estiramiento después de la carrera ayudarán a la correcta recuperación. Si se asiste con menores de edad, la organización cuenta con carpa de ‘Niños Perdidos’ y recomienda no perderlos de vista, permitir que ellos marquen su propio ritmo y motivarlos durante la actividad.

La Bimbo Global Race, bajo la campaña 'Compartimos lo bueno', convierte el esfuerzo de los corredores en apoyo nutricional: por cada inscrito, Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de pan, y quienes se sumen de manera virtual aportarán dos rebanadas más al objetivo global. Estas donaciones serán entregadas a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que agrupa 26 bancos en el país, y al programa Misión Nutrición, liderado por la gestora social de Bogotá para beneficio de poblaciones vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para los participantes de la Bimbo Global Race 2026 en Bogotá?

Entre las recomendaciones principales se encuentran portar la camiseta oficial y el número de competencia en el frente, llegar al menos una hora antes del inicio, asegurar la correcta hidratación y alimentación antes y después del evento, consultar al médico antes de la carrera y atender las indicaciones del personal de la organización. Además, no se debe dejar objetos de valor en el guardarropa y, en caso de asistir con menores o mascotas, prestar atención especial a su seguridad y bienestar durante toda la jornada.

¿Cómo funciona la donación social de la Bimbo Global Race y a qué entidades se entregarán los alimentos?

Por cada corredor inscrito en la Bimbo Global Race 2026, el Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de pan y, quienes participen de forma virtual, sumarán dos adicionales. Todas las donaciones recaudadas en Bogotá serán destinadas a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y al programa Misión Nutrición, dirigido por la gestora social de la ciudad, para favorecer a comunidades vulnerables en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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