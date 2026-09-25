Por: Portal Bogotá

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Más de 11.000 corredores se darán cita en Bogotá el domingo 27 de septiembre de 2026 para participar en la Bimbo Global Race, uno de los eventos deportivos más esperados de la ciudad. El evento tendrá como punto de encuentro la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, donde los asistentes se reunirán por una causa social destacada: por cada participante, el Grupo Bimbo donará 20 rebanadas de pan a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), organización que articula una red de 26 bancos de alimentos en el país. Además, los aportes también beneficiarán a Misión Nutrición, un programa promovido por la Gestora Social y Primera Dama de Bogotá, para apoyar a las poblaciones más vulnerables.

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La competencia contará con tres categorías principales, pensadas para distintos públicos. La distancia de 3K, dirigida a familias y grupos de amigos, está diseñada para participantes desde los cinco años —los menores deben estar acompañados por un adulto inscrito— y comenzará a las 8:30 a. m. El recorrido se desarrolla alrededor del lago y de las islas de servicio, equipadas con agua, primeros auxilios, baños, ambulancias y personal de organización, garantizando la seguridad de todos.

Quienes prefieran una experiencia recreativa de mayor exigencia podrán optar por los 5K, con inicio a las 8:00 a. m. y acceso para participantes desde los ocho años, siempre bajo supervisión de un adulto inscrito si son menores. El trayecto también parte de la Plaza de Eventos, atravesando las principales rutas del parque Simón Bolívar y siguiendo medidas logísticas para atención y acompañamiento durante el recorrido.

Para los corredores más experimentados, la modalidad de 10K representa el reto de la jornada. Abierta para personas desde los 14 años, esta distancia inicia a las 9:05 a. m. y recorre diferentes vías emblemáticas del Distrito Capital, con servicios de apoyo a lo largo del trayecto, consolidando una experiencia deportiva de mayor intensidad.

Para garantizar la seguridad tanto de los corredores como de los transeúntes, la ciudad ha autorizado varios cierres viales en el sector del parque Simón Bolívar entre las 7:00 a. m. y las 11:30 a. m. del domingo 27 de septiembre de 2026. Estos incluyen cierres totales o parciales en la carrera 60, la avenida calle 53 y la calle 44, entre otros tramos. Así, participantes y residentes deben planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas medidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los recorridos y horarios de salida de la Bimbo Global Race Bogotá 2026?

La Bimbo Global Race 2026 en Bogotá contempla tres distancias principales: 3K, con salida a las 8:30 a. m.; 5K, que empieza a las 8:00 a. m.; y 10K, cuyo inicio es a las 9:05 a. m. Todas inician en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar y cuentan con rutas específicas equipadas con servicios como agua, primeros auxilios y presencia del personal organizador.

¿Qué es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y cuál es su función?

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) es una entidad que articula una red compuesta por 26 bancos de alimentos a nivel nacional, responsables de recibir y distribuir ayuda alimentaria entre poblaciones vulnerables. En el marco de la Bimbo Global Race, ABACO se encarga de canalizar la donación de pan generada por las inscripciones de los participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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