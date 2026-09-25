Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se han implementado operativos específicos para reforzar la seguridad ciudadana y anticipar posibles episodios de hurto. Recientemente, una jornada de inspección y control se desarrolló en tres parqueaderos del aeropuerto El Dorado, ubicado en Bogotá, donde se revisaron más de 610 vehículos con el objetivo de confirmar su procedencia y descubrir posibles irregularidades, de acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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El procedimiento fue llevado a cabo por expertos en automotores, quienes forman parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; la acción contó también con el respaldo de la Policía de Bogotá, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Alcaldía Local de Fontibón. Según detallaron las autoridades, los expertos inspeccionaron minuciosamente cada carro y moto: verificaron si tenían reportes de hurto, detectaron posibles autopartes de origen ilegal e identificaron cualquier otra anomalía que pudiera asociarse con actividades delictivas.

Durante estas revisiones, los equipos también brindaron recomendaciones a propietarios de automotores sobre la relevancia de gestionar los trámites vinculados a sus placas únicamente ante las autoridades oficiales de Tránsito y Transporte. Las autoridades recalcaron la importancia de abstenerse de adquirir placas en lugares no autorizados o mediante páginas web, debido al riesgo de adquirir elementos que no cumplan los requisitos legales, lo cual puede implicar consecuencias legales para los conductores y favorecer la circulación de autopartes ilícitas en el mercado.

Estas acciones responden a la necesidad de ejercer mayor control sobre los vehículos que transitan y permanecen en sectores con alta afluencia de personas, especialmente en zonas estratégicas como el aeropuerto. De acuerdo con la información, el propósito abarca tanto la prevención de delitos como el fortalecimiento de los mecanismos de inspección para combatir el hurto de carros y motos, así como la comercialización ilegal de partes.

Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía la relevancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123. Esta colaboración resulta fundamental para iniciar sanciones y procesos investigativos, lo que contribuye de forma directa a mejorar la seguridad en Bogotá.

¿Cuáles son los objetivos de los operativos en parqueaderos del aeropuerto El Dorado?

La principal finalidad de estos operativos es verificar la legalidad y procedencia de los automotores que circulan o permanecen en los parqueaderos del aeropuerto El Dorado. Se busca identificar vehículos o autopartes que puedan estar relacionados con el hurto, prevenir la circulación de elementos ilegales y fortalecer el control en zonas de alta movilidad, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Por qué no se recomienda comprar placas de vehículos en sitios no autorizados?

Las autoridades advierten que adquirir placas en lugares no autorizados o por páginas web representa un riesgo, ya que estos elementos pueden no cumplir los requisitos legales y estar vinculados con actividades delictivas. Por tal motivo, los trámites deben realizarse siempre ante las entidades oficiales de Tránsito y Transporte para evitar sanciones y contribuir a la prevención de delitos relacionados con autopartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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