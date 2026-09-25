Por: Portal Bogotá

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La localidad de Usme, en Bogotá, ha sido el escenario de una iniciativa enfocada en mejorar el acceso a oportunidades laborales para sus habitantes. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local de Usme, con el respaldo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el apoyo de Constructora Bolívar, se llevó a cabo la Feria de Empleabilidad. La finalidad de este evento radica en conectar directamente a la comunidad con distintas vacantes de empleo, especialmente en los niveles operativos y técnicos, facilitando así un puente entre el talento local y las necesidades vigentes del sector productivo.

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Durante el desarrollo de la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer múltiples ofertas laborales ajustadas a diferentes perfiles, lo que les permitió entrar en contacto con nuevas opciones de trabajo. El evento no solo propició el acceso a procesos de selección, sino que también ofreció orientación e información clave para mejorar las competencias en los procesos de vinculación laboral. De acuerdo con lo comunicado por la Alcaldía Local de Usme, este tipo de eventos representa un esfuerzo concreto por fortalecer la relación entre el capital humano de la localidad y las empresas en búsqueda de nuevos colaboradores.

La articulación entre el sector público, representado por la Alcaldía Local y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y el sector privado, con la participación de Constructora Bolívar, muestra una estrategia conjunta para incentivar el desarrollo económico en Usme. Según lo reportado, la intención principal de estas ferias de empleabilidad es seguir acercando alternativas de empleo y formación al interior de la localidad, a través de eventos organizados en el marco de iniciativas como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

Este tipo de acciones buscan no solo ofrecer vacantes, sino también fortalecer la capacidad de las personas para integrarse de manera eficiente en el mercado laboral, potenciando así la economía local y aportando a la calidad de vida de los habitantes de Usme.

¿Qué es la Feria de Empleabilidad organizada en Usme y cuáles son sus objetivos?

La Feria de Empleabilidad en Usme es un evento promovido por la Alcaldía Local de Usme en conjunto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y constructora Bolívar. Su objetivo es conectar a los habitantes de la localidad con oportunidades laborales operativas y técnicas, fortalecer sus capacidades de inserción laboral y acercar el sector productivo a la comunidad.

¿Cómo beneficia a los habitantes de Usme la articulación entre entidades públicas y privadas en iniciativas como esta feria?

La colaboración entre entidades públicas y el sector privado permite ofrecer más y mejores oportunidades de empleo a los residentes de Usme, facilitando el acceso a procesos de selección, capacitación e información para el fortalecimiento de sus competencias, lo cual contribuye a mejorar la integración laboral de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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