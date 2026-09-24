El teletrabajo muestra una percepción favorable entre los trabajadores encuestados en Colombia. El 97 % aseguró que cumplió o superó los objetivos establecidos por su organización: 69 % alcanzó las metas previstas y otro 28 % afirmó que las sobrepasó.

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(Vea también: “Trabajo en casa”: mintrabajo pide a empresas dar virtualidad a sus empleados por 3 días en Colombia)

Los datos hacen parte del informe regional 2025 Trabajo remoto: entre la flexibilidad y la confianza, elaborado por ConFye, Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de Argentina, e INALDE Business School de Colombia, con apoyo de instituciones de República Dominicana y México.

El estudio reunió 3.506 respuestas en América Latina, de las cuales 324 correspondieron a participantes de Colombia.

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Además del cumplimiento de objetivos, varios indicadores muestran una percepción positiva sobre el desempeño. El 73,8 % considera que trabajar remotamente le permite ser más eficaz para cumplir sus tareas y entregables, mientras que el 71 % asegura que puede concentrarse mejor.

Por su parte, el 65,4 % señala que su productividad laboral general aumentó gracias a la posibilidad de trabajar desde casa.

La confianza también aparece como uno de los aspectos mejor valorados. El 81,8 % percibe que su organización confía en que será eficaz cuando trabaja a distancia y el 80,2 % considera que su supervisor confía en su eficiencia aunque no esté visible.

Trabajar desde casa también deja algunos problemas

El panorama cambia cuando el estudio aborda la desconexión y el bienestar físico. Aunque el 72,6 % de los participantes está satisfecho con el equilibrio entre su vida personal y laboral, solo el 41,4 % manifiesta que no suele pensar en asuntos de trabajo fuera de su horario habitual.

Es decir, una percepción positiva del balance entre ambas áreas no necesariamente significa que los trabajadores logren desconectarse por completo al terminar su jornada.

También aparecen señales relacionadas con la actividad física. El 60,5 % afirma que sus hábitos alimenticios mejoraron desde que trabaja remotamente, pero el 29,7 % asegura que su condición física disminuyó.

Ese porcentaje es superior al promedio regional, que se ubicó en 19,6 %, y fue el segundo más alto entre los países analizados, solo por debajo de Perú, con 31,3 %.

El informe plantea que trabajar desde casa puede facilitar algunos hábitos saludables, pero también eliminar movimientos que antes hacían parte de la rutina, como desplazamientos, caminatas y pausas activas.

A esto se suma que el 27,5 % de los encuestados colombianos considera que sus relaciones interpersonales sufren cuando trabaja remotamente.

¿Qué pasaría si las empresas obligaran a volver a la oficina?

La encuesta también muestra que los trabajadores colombianos no tienen una posición unánime frente a un regreso permanente a la presencialidad.

Ante el escenario de que su empresa exigiera trabajar siempre desde la oficina, el 42 % aceptaría la medida con agrado. Sin embargo, el 36 % comenzaría a buscar otro empleo que le permitiera combinar el trabajo presencial con el remoto.

Otro 17 % aceptaría regresar a la oficina con desagrado por no tener otra opción, mientras que el 4 % renunciaría.

La percepción sobre el valor de los días presenciales también está dividida. El 45 % considera que el tiempo empleado en la oficina valió la pena, mientras que el 42 % cree que habría podido realizar las mismas tareas de manera remota y obtener resultados similares.

El informe deja así un panorama con dos caras: el trabajo remoto recibe una valoración favorable en aspectos como cumplimiento de objetivos, concentración y confianza, pero también aparecen dificultades para desconectarse, mantener la actividad física y preservar algunos vínculos personales.

Más que plantear una oposición absoluta entre trabajar desde casa o acudir a la oficina, el estudio pone sobre la mesa la necesidad de definir condiciones que permitan mantener el desempeño sin descuidar el bienestar de los trabajadores.

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