Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cinco personas con discapacidad lograron integrarse formalmente al equipo de trabajo de la Clínica Asotrauma, en Ibagué, tras un proceso coordinado por diversas instituciones que inició en enero de 2026. Esta iniciativa se enfocó en superar las barreras de acceso al empleo, facilitando que estos ciudadanos pudieran vincularse a través de la identificación de vacantes acordes con sus perfiles profesionales, como lo informaron fuentes institucionales.

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De acuerdo con la información proporcionada, el proceso comenzó con la identificación y presentación de perfiles durante el mes de febrero. Fue así como las fundaciones, organizaciones de personas con discapacidad y las rutas de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) presentaron a los candidatos potenciales para distintas posiciones. El acompañamiento incluyó entrevistas, orientación ocupacional y el fortalecimiento de hojas de vida, buscando mejorar las oportunidades de los postulantes y su preparación para asumir los retos laborales.

Aunque la estrategia enfrentó una interrupción debido a cambios administrativos dentro de la clínica, la iniciativa fue retomada posteriormente en junio mediante una mesa de trabajo que permitió revisar nuevamente los perfiles y cargos disponibles, ajustándose a las nuevas directrices institucionales. Gracias a esta continuidad, en julio se concretó la vinculación laboral de cinco personas en diferentes áreas administrativas: Camilo Andrés García Wilchez como auxiliar administrativo de sistemas, María Mercedes González Marín en talento humano, Isabella Martínez Reyes en archivo, Juan David Cardozo en glosas y Leonardo Rodríguez Giraldo en auditoría clínica.

Según Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de Ibagué, "cuando trabajamos de manera articulada y reconocemos las capacidades de las personas, logramos que la inclusión se convierta en oportunidades reales". Esta declaración, citada por las autoridades municipales, refuerza el enfoque inclusivo promovido por la Alcaldía de Ibagué, que ratificó el compromiso de seguir colaborando con el sector empresarial y las rutas de empleo para identificar y abrir nuevas vacantes para personas con discapacidad.

El objetivo fundamental de esta iniciativa, como informaron entidades oficiales, es facilitar una integración laboral que potencie la autonomía, el desarrollo personal y el proyecto de vida de más personas con discapacidad en la ciudad.

¿Cuáles son los cargos que ocuparon personas con discapacidad en la Clínica Asotrauma de Ibagué?

Las personas seleccionadas fueron contratadas para desempeñarse como auxiliares administrativos, distribuidos en áreas como sistemas, talento humano, archivo, glosas y auditoría clínica. Cada cargo fue asignado teniendo en cuenta las habilidades y perfiles de los candidatos, en concordancia con las necesidades específicas de la clínica, de acuerdo con la información oficial.

¿Cómo fue el proceso de inclusión laboral para personas con discapacidad en Ibagué?

El proceso comenzó con la búsqueda y fortalecimiento de perfiles a través de organizaciones y rutas de empleo como el SENA. Incluyó entrevistas, orientación y ajuste de hojas de vida. Tras una pausa ocasionada por cambios internos en la clínica, la articulación se retomó en una mesa de trabajo en la que se adaptaron los cargos y se concretaron las contrataciones, todo bajo la coordinación de la Alcaldía de Ibagué y otras entidades aliadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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